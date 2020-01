Cette ancienne co-animatrice de «The View» a appelé Kelly Ripa «Mean»

Encore une fois, The View a un siège vide à la table. Avec le récent départ de la co-animatrice conservatrice Abby Huntsman, les dirigeants d’ABC recherchent le prochain panéliste qui rejoindra Whoopi Goldberg, Joy Behar, Sunny Hostin et Meghan McCain à la fameuse table.

L’émission a traité des co-animateurs tournants dans le passé ainsi que de nombreuses controverses à la caméra et hors caméra. Dans le récent ouvrage révélateur «Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of The View» de Ramin Setoodeh, l’auteur révèle une pléthore de drames qui se sont déroulés dans les coulisses, y compris le boeuf d’un ancien co-animateur avec la personnalité du talk-show Kelly Ripa .

«The View’s» Whoopi Goldberg, Meredith Vieira, Star Jones, Debbie Matenopoulos, Joy Behar, Barbara Walters, Lisa Ling, Elisabeth Hasselbeck, Rosie O’Donnell, Sherri Shepherd et Jenny McCarthy | Ida Mae Astute / Walt Disney Television via .)

En guerre avec Whoopi

O’Donnell a fait partie du panel de 2006 à 2007, puis de 2014 à 2015, selon Entertainment Tonight. L’ancienne co-animatrice a été interviewée pour le livre de Setoodeh, où elle a parlé de sa relation tumultueuse avec le modérateur de l’émission Whoopi Goldberg.

“Whoopi Goldberg était aussi méchant que quiconque à la télévision avec moi, personnellement – pendant que j’étais assis là”, a déclaré O’Donnell à Setoodeh, selon People. «Pire que Fox News. La pire expérience que j’ai jamais eue à la télévision en direct a été d’interagir avec elle. “

Bien que O’Donnell ait félicité la gagnante de l’EGOT pour ses réalisations, elle a affirmé qu’elle avait été gravement blessée par Goldberg pendant son séjour à The View. «C’est une légende minoritaire, féministe, intelligente, drôle et révolutionnaire qui est noire en Amérique», a déclaré O’Donnell. «Je ne vais jamais avoir de respect pour Whoopi Goldberg. Mais ce fut une expérience douloureuse, personnellement et professionnellement. »

Aiken s’abonne sur «Live»

O’Donnell s’est également opposé aux co-animateurs de télévision en dehors de The View. Dans un épisode de 2006 de Live with Regis et Kelly, l’ancien concurrent d’American Idol Clay Aiken a remplacé Regis Philbin pour diriger la série avec Ripa. Les deux n’étaient pas un bon match dès le départ, où à un moment de l’émission Aiken a mis sa main sur la bouche de Ripa, ce qui l’a incitée à dire: “Je ne sais pas où c’était, chérie!”

Selon Us Weekly, O’Donnell a qualifié le commentaire de Ripa de «remarque homophobe» lors de la diffusion de The View le lendemain. «Si c’était un homme hétéro, si c’était un homme mignon, si c’était un gars qu’elle n’a pas remis en question sa sexualité, elle aurait dit autre chose», a déclaré O’Donnell à propos de Ripa.

Ripa a eu vent des remarques d’O’Donnell et a appelé The View pour donner son côté de l’histoire, qualifiant les accusations d’homophobie de «carrément scandaleuses».

Setoodeh a écrit dans son livre que O’Donnell était extrêmement contrarié que le producteur exécutif de The View ait autorisé l’appel de Ripa. “Bill Geddie pense que cela fait de la bonne télévision – deux femmes qui se battent”, a déclaré O’Donnell à propos du PE. «J’ai dit:« Excusez-moi, Bill, ce serait la première fois que vous me sabotez en direct. Cela ne se reproduira plus. Si cela se reproduit, je ne serai pas sur le plateau… Quand cela se reproduira, je suis parti. »

Pas de réconciliation pour Rosie et Ripa

O’Donnell a continué à exprimer son dédain pour Ripa quand elle a parlé à Setoodeh pour «Ladies Who Punch». «Je pense que Kelly Ripa est méchante et elle ne m’aime pas, et elle n’a jamais voulu discuter de ce qui s’est passé. Elle voulait avoir cette querelle bizarre. », A déclaré O’Donnell. «Je la vois parfois à des concerts. Elle regarde juste ailleurs. “

Ironiquement, Aiken a déclaré à Setoodeh qu’en prenant position contre Ripa, O’Donnell l’avait par inadvertance sorti sur The View car il n’avait pas encore déclaré publiquement sa sexualité.

Clay Aiken et Rosie O’Donnell | Bruce Glikas / FilmMagic

«La vérité, c’est qu’elle m’a démasqué d’une certaine manière, parce que je n’étais pas encore sortie. Quand elle a dit les mots: «Si c’était un homme hétéro», elle a confirmé qu’elle savait que je ne l’étais pas. Ce fut le pire jour de ma vie », a déclaré Aiken à propos d’O’Donnell. «Je ne pense pas que j’aurais eu un moment plus dévastateur pour moi. Je me souviens de m’être senti s *** ce jour-là et totalement vaincu. Mais je n’étais certainement pas en colère contre elle. »Aiken est ensuite officiellement sorti sur la couverture de People en 2008, dont il a dit qu’O’Donnell avait aidé à orchestrer.

Peut-être qu’un jour O’Donnell et Ripa pourront se racheter. En attendant, la recherche du plus récent panéliste de The View se poursuit.