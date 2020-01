Cette ancienne co-animatrice de «The View» dit qu’elle a commencé «du mauvais pied» avec Whoopi Goldberg

ABC’s The View est à nouveau à la recherche d’un nouveau co-hôte. Avec le récent départ de la voix conservatrice Abby Huntsman, les téléspectateurs s’attendent à ce que son remplaçant soit quelqu’un qui s’inscrit dans les mêmes lignes de parti politique.

Cette ancienne co-animatrice du talk-show de jour s’est également penchée politiquement vers la droite et s’est retrouvée en désaccord avec le modérateur Whoopi Goldberg lorsqu’elle a commencé son temps à la table.

«The View’s» Whoopi Goldberg, Meredith Vieira, Star Jones, Debbie Matenopoulos, Joy Behar, Barbara Walters, Lisa Ling, Elisabeth Hasselbeck, Rosie O’Donnell, Sherri Shepherd et Jenny McCarthy | Ida Mae Astute / Walt Disney Television via .

Un «survivant» sur «The View»

Elisabeth Hasselbeck était bien connue pour son passage dans la légendaire émission de téléréalité Survivor de CBS dans la saison 2. Finissant à la quatrième place, Hasselbeck a clairement fait sa marque sur les ondes et a ensuite été embauchée par la créatrice de l’émission Barbara Walters pour occuper un siège permanent sur The View in 2003.

Après 10 ans de co-animation du talk-show de jour, Hasselbeck a été informée que son contrat ne serait pas renouvelé. “Ils ont dit que le spectacle irait dans une direction moins politique, et que je pouvais partir ce jour-là ou le lendemain ou rester pour le reste de la saison en cours – mais, en septembre, ils me remplaçaient”, écrit-elle dans son Livre 2019 «Point de vue: un regard neuf sur le travail, la foi et la liberté» de la visite qu’elle a reçue d’ABC Brass.

“Je ne pouvais pas respirer – littéralement, je ne pouvais pas respirer”, a-t-elle partagé, ajoutant qu’elle avait “demandé la permission” de récupérer son inhalateur. «J’étais penchée – le choc, l’asthme et la trahison me volaient tous le vent.»

Hasselbeck a révélé qu’elle avait passé environ 90 minutes à «sangloter» aux nouvelles. “Ressentant une dose de trahison et un soupçon de confusion, j’ai eu l’impression que les murs du bâtiment se repliaient sur moi”, a-t-elle écrit, selon Entertainment Tonight. Avec l’aide de Walters, Hasselbeck a trouvé un emploi chez Fox News et Fox News et a quitté The View en juillet 2013.

Route rocheuse vers l’amitié

Goldberg a pris la présidence du modérateur de The View en 2007. Un libéral vocal, le vainqueur de l’EGOT et le conservateur Hasselbeck ne se sont pas exactement maillés au début, mais ils ont trouvé leur chemin pour devenir amis.

“Elle et moi avons commencé notre amitié du mauvais pied”, a déclaré Hasselbeck à propos de Goldberg. «Nous nous sommes approchés l’un de l’autre comme deux chiens étrangers dans le parc – faisant des cercles, puis un peu mordant, puis… pour toujours des amis.»

L’ancienne co-animatrice de View a exprimé sa profonde affection pour Goldberg dans son livre, malgré leurs divergences politiques. «J’adore Whoopi Goldberg. Cela choque beaucoup de gens. Apparemment, les gens ne sont pas censés aimer quelqu’un qui pense différemment d’eux », a-t-elle écrit. “Ce qui a commencé comme un statut d’ennemi selon les normes du monde est devenu une amitié pour la vie parce que Whoopi et moi savons que la vie concerne les gens, pas la politique … Elle était forte dans ses positions, mais ne s’attendait pas à ce que je change la mienne.”

Lors d’une récente visite à l’émission, Hasselbeck a continué à exprimer son admiration pour Goldberg et son appréciation pour leur lien. “Whoopi et moi ne pensons pas la même chose à beaucoup de choses, mais nous aimons la même chose et c’est bien”, a-t-elle dit. «Nous devrions être capables de maintenir nos croyances, auxquelles nous avons le droit, Dieu merci, et de tenir la main de nos amis.»

Retour à la table

Hasselbeck a également révélé que six ans après sa sortie, le talk-show de jour revenait. Alors qu’il était tentant de donner une réponse sarcastique à l’offre de revenir à la table, l’ancienne star de View a partagé qu’elle n’était plus amère.

“J’aurais pensé que ma réponse serait” Bon essai, je suis occupé maintenant “et je raccroche. Mais Dieu a changé mon cœur au fil des ans », a-t-elle déclaré. «Il m’a permis de partir assez bien, de guérir assez bien et d’entendre cet appel comme une invitation dans ma grâce actuelle au lieu de mon ressentiment à l’époque.»

L’ancien concurrent de Survivor a réfléchi à l’idée mais l’a finalement refusée. «J’ai décidé de prier pour l’offre et de parler à [my husband] Tim. S’assurer que je pouvais entendre la direction de Dieu était plus important que toute autre chose », a expliqué Hasselbeck. «Grâce à la prière, la paix sur la décision est venue. Et avec cela, je me suis également senti reconnaissant qu’ils m’aient demandé de revenir. »

«Point de vue: un regard neuf sur le travail, la foi et la liberté» est en vente maintenant.