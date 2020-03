Cette bande-annonce officielle de la saison 2 de “What We Do in the Shadows” est ce dont vous avez besoin en ce moment [Video]

L’une des émissions les plus drôles de la télévision revient au moment où le monde en a le plus besoin.

FX’s “Ce que nous faisons dans l’ombre” reviendra avec sa deuxième saison le 15 avril (le lendemain sur Hulu), et la bande-annonce officielle complète du nouveau lot d’épisodes a été lancée.

Nous avons appris à la fin de la première saison que Guillermo (Harvey Guillén) est un descendant du légendaire chasseur de vampires Van Helsing, et cela semble être le scénario majeur que la nouvelle saison traitera. De plus, la bande-annonce taquine que Colin Robinson, le “vampire énergétique” préféré de tous (Mark Proksch) est devenu plus fort que jamais.

Quant à Nandor (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry) et Nadja (Natasia Demetriou), eh bien, ils sont à leur sottise habituelle et hijinks. Découvrez la bande-annonce officielle de la saison 2 ci-dessous!

La série suit quatre vampires qui «vivent» ensemble depuis des centaines d’années.

Dans la saison 2, les vampires tenteront de trouver leur chemin dans un monde de fêtes humaines du Super Bowl, de trolls sur Internet, un vampire d’énergie qui obtient une promotion et se saoule au pouvoir et bien sûr, tous les fantômes, sorcières, nécromanciens, zombies et des assassins masqués et ombragés qui errent librement dans la région des trois États.

La deuxième saison de la série de faux documents vampires comprend 10 épisodes au total.