Les cas et les patients atteints du coronavirus qui a émergé à Wuhan, en Chine, continuent d’augmenter depuis la première épidémie. En une semaine au moins 18 décès ont été signalés dans le monde et 650 patients, dont 639 appartiennent à la Chine. Cependant, d’autres parties du monde ont déjà présenté des cas de coronavirus, tandis que d’autres peuvent être à risque. Cette carte montre la propagation du virus dans le monde et montre les chiffres dans les pays qui ont présenté des cas..

Cette carte montre la propagation du coronavirus de Wuhan dans toutes les régions où au moins un cas a été signalé. Alors que la majorité des personnes infectées se trouvent en Chine, au Mexique, aux États-Unis et en Colombie, on soupçonne au moins un infecté. Selon les données cartographiques, la majorité des cas signalés se sont produits dans la ville de Wuhan, avec 444.

Les coronavirus sont une famille de virus qui peuvent provoquer des maladies respiratoires allant du rhume banal au syndrome respiratoire aigu sévère et, dans certains cas, à la pneumonie.

