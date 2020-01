Cette célébrité a-t-elle vraiment donné son départ à Oprah?

Soyons réalistes – Oprah Winfrey n’a pas besoin de deux noms. Le magnat est synonyme de succès, ayant gravi les échelons de l’entreprise et du divertissement pendant des décennies. Alors que sa tournée 2020: Vision continue, il vaut la peine d’explorer comment la star a fait ses débuts. Un nom célèbre réclame du crédit, mais est-ce vrai?

La carrière d’Oprah s’étend sur plus de 30 ans, mais sa vie amoureuse est compliquée

Oprah Winfrey prend la parole pendant la WW (Weight Watchers Reimagined) & Oprah’s 2020 Vision: Your Life In Focus Tour | Jason Koerner / .

On ne peut pas simplement résumer la carrière d’Oprah dans une phrase, ou même un paragraphe. La star a tenu le talk-show le mieux noté, The Oprah Winfrey Show. Pendant 24 saisons consécutives, Oprah a remporté chaque balayage depuis ses débuts en 1986.

L’investisseur WW (anciennement Weight Watchers) et magnat des affaires a accueilli “AM Chicago” de Baltimore. Finalement, elle a fait son chemin dans le théâtre, l’écriture, la production et la conquête du monde.

Alors que les affaires étaient en plein essor, la vie romantique d’Oprah n’a pas toujours atteint le même niveau d’excellence. De son amour de lycée, Anthony Otay, au bref intermède de 1970 avec le chanteur, John Tesh, Oprah a maintenu son professionnalisme et son authenticité à l’antenne et dans la vraie vie.

Maintenant, Lady O est avec son petit ami de longue date, Stedman Graham. Ils sont un élément depuis 1986 avec un engagement de 1992 qui ne s’est jamais manifesté en mariage. Cependant, Oprah est sorti avec un homme qui prétend être la raison pour laquelle elle est devenue l’Oprah que nous connaissons aujourd’hui.

Quelle célébrité prétend avoir donné son départ à Orpa?

Le critique de cinéma, Roger Ebert, a peut-être contribué à lancer Oprah dans les masses. Pendant 20 ans, Ebert est resté discret sur son amitié avec Oprah.

À l’occasion du 20e anniversaire de son émission, Oprah a annoncé qu’il était responsable d’avoir aidé son émission à se syndiquer – alors qu’ils étaient ensemble.

“J’étais aussi la personne qui a suggéré que Jerry Springer n’entre pas dans la syndication, pour laquelle j’ai reçu trop peu de crédit”, a écrit Ebert sur son blog de site Web.

“Pendant toutes ces années, j’ai gardé un silence discret sur mon rôle de conseillère d’Oprah, mais maintenant qu’elle a renversé les grains, le moment est venu de raconter toute l’histoire.”

Il est entré dans le rêve de fièvre détaillé qui l’a mis lui et Oprah entre les mains du destin. Dans les années 80, les deux sont d’abord allés voir un film, suivi d’un dîner. Oprah a révélé que King World et ABC Stations ont exprimé le souhait de syndiquer son talk-show. Mais, elle ne savait pas quoi faire à ce sujet.

Ebert aurait fait le calcul sur une serviette. Il a multiplié son salaire par deux (pour refléter son co-critique Gene Siskel) par le nombre de jours pendant lesquels son talk-show serait (cinq). Ensuite, il l’a doublé deux fois, tenant compte de l’heure de la journée et de sa conviction qu’elle serait un succès.

Quand il a montré le numéro à Oprah sur la serviette, elle n’a pas hésité.

“Deal done”, a-t-elle dit.

Ebert et Oprah sont allés à une date supplémentaire à l’orchestre, mais Oprah est partie tôt en raison de l’heure de début de son nouveau talk-show. La relation ne s’est pas transformée en quelque chose de plus romantique, mais les deux sont restés proches au fil des ans jusqu’au décès d’Ebert.

Ebert est décédé en 2013 en raison de complications d’un cancer de la thyroïde

Avec plus de 10 000 critiques de films à son actif, le talent d’Ebert a grimpé en flèche. Le militant, scénariste, historien et inventeur de «deux pouces en l’air» a adoré sa carrière. Ses célèbres critiques (avec Siskel) ont été diffusées dans le cadre d’une émission locale intitulée «Bientôt dans un théâtre près de chez vous».

L’homme avait l’œil pour les grandes choses qui allaient bientôt devenir. Ebert a investi dans une petite entreprise technologique désormais connue sous le nom de Google.

En 1992, le critique de cinéma a épousé sa femme de 18 ans, Chaz, qui est restée à ses côtés pendant qu’il luttait contre le cancer de la thyroïde. Dans un épisode de The Oprah Winfrey Show, Chaz a lu certains des écrits du journal d’Ebert en ondes.

“Je crois qu’à la fin de tout cela, si nous avons fait quelque chose pour rendre les autres un peu plus heureux et nous-mêmes un peu plus heureux, c’est ce que nous pouvons faire de mieux”, a expliqué Chaz. «Rendre les autres moins heureux est un crime, nous rendre malheureux, c’est là que commence tout crime.»

Selon certaines informations, le diagnostic d’Ebert est venu en 2002. Il avait des tumeurs malignes dans ses glandes salivaires en 2003 et des chirurgies reconstructrices en 2006.

Ces opérations lui ont fait perdre une partie de sa mâchoire. Il a perdu sa capacité de parler comme beaucoup s’en souviennent et a utilisé un programme vocal informatique pour communiquer.

L’écrivain lauréat du prix Pulitzer est décédé en 2013 des complications liées au cancer. Oprah a tweeté à l’époque: «Roger et Gene ensemble à nouveau. Fin d’une époque.”