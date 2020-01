Cette co-animatrice de «The View» se penche sur les commentaires de Jillian Michael sur Lizzo

L’ancienne formatrice de Biggest Loser Jillian Michaels a fait sensation dans les médias et en ligne avec ses commentaires sur la star de la musique populaire Lizzo. Le gourou de l’alimentation et de l’exercice a récemment doublé ses déclarations, affirmant que l’accent est mis sur la santé et non sur le poids.

Avec les fans de Lizzo et les adeptes des médias sociaux pesant sur la controverse, certaines célébrités mettent également leurs deux cents, y compris ce co-animateur de The View.

«The View’s» Whoopi Goldberg, Abby Huntsman, Joy Behar, Sunny Hostin et Meghan McCain | Lou Rocco / ABC via .

Tout a commencé sur Buzzfeed

Plus tôt ce mois-ci, Michaels est apparu sur l’émission matinale Twitter de BuzzFeed News AM to DM. Lorsqu’elle a été interrogée par l’hôte Alex Berg sur ses commentaires sur le danger de l’obésité glamourisée et a cité Lizzo comme un exemple de quelqu’un «prêchant l’acceptation de soi», Michaels a partagé ses préoccupations.

“Pourquoi célébrons-nous son corps?”, A déclaré Michaels. “En quoi est-ce important? C’est ce que je dis, comme pourquoi ne célébrons-nous pas sa musique? Parce que ça ne va pas être génial si elle a le diabète. Je suis juste honnête. J’adore sa musique, mon enfant aime sa musique. Mais il n’y a jamais un moment où je me dise: “Je suis si heureuse qu’elle soit en surpoids.” “

Michaels a ensuite utilisé les médias sociaux pour clarifier ses commentaires après avoir reçu une réaction négative de son opinion. “Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, nous sommes tous beaux, dignes et tout aussi méritants”, a-t-elle tweeté. «Je suis également convaincu que nous nous aimons suffisamment pour reconnaître que l’obésité entraîne de graves conséquences pour la santé – maladies cardiaques, diabète, cancer pour n’en nommer que quelques-unes. Je ne souhaiterais jamais cela à personne et j’espère que nous prioriserons notre santé parce que nous AIMONS nous-mêmes et notre corps. »

Whoopi pèse

La gagnante d’EGOT et modératrice de The View Whoopi Goldberg n’est jamais du genre à hésiter à dire ce qu’elle pense. La controverse Michaels-Lizzo a incité l’animateur de talk-show à exprimer son opinion, où Goldberg a félicité la chanteuse pour son acceptation de soi.

“Elle est qui elle est … et si vous ne comprenez pas, alors vous ne comprenez pas”, a déclaré Goldberg sur The View la semaine dernière, selon USA Today. “Je suis ravie qu’elle soit une grande femme. Je suis ravie qu’elle le soit et qu’elle n’ait aucun scrupule à porter ce qu’elle veut et qu’elle soit confortable. Je la célèbre donc. »

Dans son timing comique habituel, la co-animatrice Joy Behar a ajouté: “Jillian Michaels a droit à son opinion, mais tout le monde ne peut pas être maigre (explétif).”

Réponses des médias sociaux

Après que les co-animateurs d’ABC aient couvert le sujet, les téléspectateurs ont donné leur propre opinion sur le sujet. “Les personnes minces souffrent de diabète et de crises cardiaques, d’hypercholestérolémie, d’hypertension artérielle, etc.!”, A écrit un spectateur sur Instagram. «Je sais que l’obésité rend plus probable la souffrance de ces derniers, mais cela ne se limite pas aux personnes de taille plus. Jillian a besoin de s’occuper de ses affaires. Pense à toi-même!”

“Lizzo affirme fondamentalement le fait que vous pouvez être belle quelle que soit votre taille et ce n’est pas parce que vous n’êtes pas de taille standard eurocentrique que vous n’êtes pas en bonne santé”, a ajouté un autre. “J’applaudis le bon travail de Lizzo, continuez votre bon travail.”

Pourtant, certains ont également vu le point de Michaels. “Je ne pense pas que Jillian Michaels ait dit quoi que ce soit d’offensant. Elle disait simplement ce qui pourrait arriver à votre santé lorsque vous prenez trop de poids », a écrit un abonné de View. «Les gens sont trop sensibles. Elle disait juste des faits sur la santé. Elle ne mettait pas Lizzo à terre. »Un autre a simplement déclaré:« Jillian n’a rien dit de mal. »

Alors que l’opinion publique reste divisée, il est clair que Lizzo et Michaels savent tous les deux faire la une des journaux!