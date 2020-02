Cette femme au foyer ‘RHOBH’ rendra les choses difficiles pour Lisa Vanderpump au mariage de Stassi Schroeder

Stassi Schroeder de Vanderpump Rules est fiancée à Beau Clark et devrait se marier dans l’émission plus tard cette année. L’auteur à succès se prépare déjà pour son grand jour et prépare la liste des invitations. Une femme au foyer particulière de RHOBH rendrait probablement les choses difficiles pour sa patronne Lisa Vanderpump.

Lisa Vanderpump et Stassi Schroeder | Lester Cohen / WireImage

Lors de son apparition sur Watch What Happens Live, un fan a demandé à Schroeder comment elle gère ses relations avec Vanderpump et Teddi Mellencamp.

“C’est tellement séparé”, a déclaré Schroeder. “Beau est ami avec Edwin depuis très longtemps et c’est ainsi que je suis devenu ami avec Teddi.”

L’auteur de Next Level Basic a également confirmé que Mellencamp et son mari étaient invités à son mariage. Vanderpump est également très probablement invité et leur rencontre sera très gênante.

Pour ceux d’entre vous qui ont besoin d’un rappel, Mellencamp a accusé Vanderpump de l’avoir manipulée pour mentir à propos de l’infâme «porte du chiot». Vanderpump a toujours nié toute implication dans la question et son amitié avec Mellencamp a finalement rompu.

Lisa Vanderpump quitte ‘RHOBH’

Vanderpump a quitté RHOBH pendant la production de la saison 9 après avoir été confrontée à ses co-stars pour avoir divulgué des histoires à la presse. Au lieu d’essayer d’effacer son nom de tout acte répréhensible, la restauratrice a pris la grande route et a refusé de filmer avec le reste du casting pour le reste de la saison. Vanderpump a complètement exclu tout le monde de sa vie et a également sauté la réunion spéciale.

Ce n’est pas une surprise quand, à la fin de la saison 9, elle a officialisé sa sortie. Au moment du tournage de RHOBH, la star de téléréalité traversait personnellement une période difficile. Elle pleurait la perte de son frère et cela ne lui donnait pas envie de rester en contact avec une quelconque négativité.

«Ce fut une année très triste pour moi avec la perte de mon frère et tout. J’étais très honnête à ce sujet et [I was] aux prises avec la dépression », a expliqué Vanderpump sur Access Daily.

«C’était très difficile, toute la situation. [They] tout a commencé à venir vers moi et tout était basé sur le fiasco du chien. C’est devenu trop b * tchy et je me suis soudainement dit: «Ça y est, j’ai fini», a expliqué Vanderpump.

La militante pour les animaux avait tellement de choses dans sa vie qu’elle a choisi de se retirer de la situation et a décidé de quitter RHOBH.

«J’avais tellement de choses à faire. J’ouvrais TomTom, Vanderpump Rules est un grand spectacle, nous avons le centre de sauvetage de chiens, nous ouvrions à Vegas. Il y en avait tellement et quand tout cela s’est empilé sur moi, et j’étais épuisé émotionnellement de toute façon, j’ai juste dit: «Vous savez quoi? J’ai fini », a-t-elle ajouté.

Lisa Vanderpump et les acteurs controversés des «Vanderpump Rules»

Vanderpump ne s’occupe pas seulement du drame de RHOBH, mais elle le vit également sur les règles de Vanderpump. Ce dernier a ajouté de nouveaux visages à la distribution et les fans ont découvert une histoire de tweets racistes des débutants Max Boyens et Brett Caprioni.

Après que les tweets soient devenus viraux, Vanderpump n’a eu d’autre choix que de résoudre le problème.

“Je ne cautionne aucun des commentaires odieux faits par le passé par Max et Brett et je suis heureux qu’ils comprennent la gravité de leurs délits et aient fait preuve de remords et de contrition extrêmes”, a déclaré Vanderpump à People.

«J’embrasse une communauté de diversité et ne tolère pas le fanatisme sous quelque forme que ce soit au sein de mon lieu de travail. Max et Brett ont tous deux honte à juste titre de leur arrogance désagréable chez les adolescents et de leur emploi occasionnel de termes inacceptables. Alors que les deux sont maintenant devenus adultes, ils ont exprimé des remords pour leurs déclarations diffamatoires imprudentes antérieures. »

Les deux employés n’ont pas été licenciés de l’émission, comme de nombreux fans l’ont suggéré. Vanderpump a dit qu’elle croyait en leur donnant à tous les deux la possibilité de corriger leurs actions.