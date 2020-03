Cette fille construit des abris et nourrit les sans-abri. Elle récolte sa nourriture

La fille est une inspiration pour tout le monde

Régulièrement, quand vous pensez à ce que fait un enfant de six ans, vous pensez aux jeux, aux amis, aux jouets, etc. Hailey Ford du comté de Kitsap à Washington, aux États-Unis, n’était pas comme ça.

Un jour, alors qu’elle faisait ses courses avec sa mère, la petite Hailey a rencontré un sans-abri nommé Edward. La petite fille a demandé à sa mère d’acheter un sandwich à Edward et il lui était toujours reconnaissant, n’avait pas mangé depuis des jours et était trop faible pour avoir marché dans les rues.

Hailey a rencontré plus tard le vétéran de guerre Billy Ray qui a perdu sa jambe dans la guerre contre l’Afghanistan et voulait également l’aider. Sa mère lui a dit qu’il ne pouvait pas aider tout le monde parce qu’ils n’avaient pas assez d’argent.

Cela a déclenché l’étincelle de génie que nous avons tous à Hailey. Elle savait que si elle ne pouvait pas acheter de nourriture pour tout le monde, elle pouvait la récolter dans son jardin. Elle voulait juste aider les sans-abri et les sans-abri de sa communauté.

Bien sûr, elle n’avait aucune expérience de la façon de planter et de récolter de la nourriture, mais elle voulait cultiver des légumes dans son jardin arrière alors elle a abordé la question et a commencé à étudier comment y parvenir. Quelques mois seulement depuis le début, il a pu livrer à Billy Ray sa première récolte de pommes de terre et de carottes.

Hailey ne s’est pas arrêtée là, elle voulait récolter plus pour continuer à aider les gens qui parcouraient la rue, alors elle a demandé à ses voisins de l’aider à cultiver plus de légumes.

Ce qui semblait un jour impossible à sa mère, Hailey a commencé à le réaliser. Il a transformé toute sa cour en parcelles pour planter et récolter différents types de légumes, qu’il a commencé à laver et à emballer pour les distribuer aux sans-abri à Kitsap.

La prochaine étape

Vous pensez peut-être que cela en a fait assez mais le besoin d’aider cette petite fille l’a amenée à une prochaine étape plus surprenante. Un jour, il a dit à sa mère qu’il voulait également construire une maison pour les sans-abri afin qu’ils n’aient pas besoin de marcher dans les rues sans dormir.

Une fois de plus, Hailey a surpris tout le monde et a commencé à étudier comment construire de petites cabanes pour héberger une personne pour dormir. En travaillant collectivement avec les voisins, qui ont continué à l’aider, ils ont réussi à livrer leurs premières maisons aux personnes qui en avaient besoin.

Sa mère a bientôt ouvert une page Go Found Me où il a actuellement collecté environ 67 000 $, de l’argent qu’il utilise pour continuer son travail altruiste de nourrir et de donner un endroit pour dormir aux sans-abri. Même une partie des dons servait à acheter des serviettes et des vêtements féminins à distribuer à Noël.

Ces types d’actions nous font voir qu’il y a encore des gens qui ont de bonnes actions juste pour l’amour et sans rien chercher en retour. Partagez le grand cœur de Hailey pour inspirer plus de gens à emboîter le pas.

