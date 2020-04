Cette fin d’extraction a incité les fans à se demander si une suite est en cours

Le film d’action de Netflix, Extraction, raconte l’histoire de Tyler Rake (Chris Hemsworth), un mercenaire du marché noir engagé pour sauver le fils d’un seigneur de la drogue indien à Dacca. La fin du film a laissé le destin de Tyler dans les airs, c’est pourquoi beaucoup se demandent s’il y aura une suite.

L-R: Chris Hemsworth et Rudhraksh Jaiswal | Jasin Boland / Netflix

À quoi sert «Extraction»?

L’extraction suit un mercenaire granuleux, Tyler Rake. Il a été engagé pour extraire un jeune garçon kidnappé, Ovi (Rudhraksh Jaiswal), des griffes du rival de son père, le seigneur de la drogue. Alors que Tyler combat le gang rival de Dhaka, il est également attaqué par Saju (Randeep Hooda), le bras droit du père d’Ovi.

Lorsque la mission de Tyler est compromise, ses collègues mercenaires lui conseillent de laisser le garçon derrière lui. Mais il décide de sauver le garçon et de le faire sortir de Dacca, même s’il doit le faire seul.

La fin de «Extraction» a laissé la porte ouverte à Tyler

À la fin de l’extraction, Tyler quitte Ovi avec Saju et essaie de garder la mafia engagée afin qu’ils puissent s’échapper. Mais quand Saju est abattu et tué, Ovi court jusqu’au pont où Tyler est empêtré dans une fusillade.

Pour sauver Ovi, Tyler lui dit de courir vers ses amis qui attendent à proximité avec un hélicoptère. Tyler protège le garçon en courant dans la ligne de feu. Il prend un certain nombre de balles, dont une dans le cou. Sanglant et grièvement blessé, Tyler recule sur la rambarde du pont et tombe dans la rivière en contrebas.

Ovi est ramené chez lui et reprend sa vie normale. Mais dans la scène finale, Ovi sort la tête de sa piscine et voit une silhouette floue se tenir à proximité.

Le visage de la figure n’est pas montré, mais de par sa taille et ses vêtements, il ressemble beaucoup à Tyler. Et comme le cadavre de Tyler n’est jamais montré, certains téléspectateurs se demandent s’il a survécu à la chute.

Les cinéastes ont volontairement laissé la fin ouverte

Dans une interview avec le LA Times, les cinéastes Anthony et Joe Russo, et le réalisateur Sam Hargrave ont parlé de la fin du film. «Nous l’avons fait d’une manière délibérément ambiguë», a expliqué Hargrave.

“Si vous regardez le film et que vous avez l’impression que la rédemption de Tyler est achevée par le sacrifice, alors vous verriez cela d’une manière, le gamin l’honorant à travers une vision. Ou si vous avez aimé le personnage et qu’il a surmonté toutes les chances de survie, c’est ce qui a rendu l’histoire heureuse pour vous, alors vous verrez Tyler Rake dans cette image. J’espère que les gens seront satisfaits de la fin, peu importe ce qu’ils pensent du film en cours de route. »

En ce qui concerne une suite, les cinéastes ont révélé qu’ils avaient discuté de la possibilité. Mais ils ont noté que toute production future dépendrait de la qualité de l’extraction en termes d’audience.

“Il y a eu un certain nombre de rencontres avec Joe et Netflix et des discussions ont certainement eu lieu”, a déclaré Hargrave. “Nous attendons de voir comment le film fonctionne et de voir quelle est la réponse. Mais le potentiel de différentes histoires avec ce personnage et ce monde est très nombreux et ce n’est pas hors de la table. “