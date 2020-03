Cette fois, c’est arrivé! Anuel AA a avoué ce qu’elle voulait faire à Karol G sous l’eau OMG!

Le reggaetonist a de nouveau provoqué la controverse en révélant son intimité Karol G est sûr d’avoir honte!

17 mars 20202 h 00

Anuel AA, le chanteur de reggaeton et de trap le plus célèbre du moment donne toujours de quoi parler grâce à ses publications sur Instagram! Cette fois vous vous êtes mis dans le pétrin Anuel!

Le chanteur a assuré qu’il était chez lui et sans sortir, pour prendre les mesures de protection prescrites, a même encouragé ses collègues à encourager leurs partisans à poursuivre les mesures de sécurité contre le coronavirus.

Mais, en plus de donner votre message encourageant, Anuel AA il a également proposé à sa petite amie Karol G pour arrêter l’enregistrement et être encouragé à plonger avec lui. Certainement Anuel rien ne l’embarrasse.

“LES CHIFFRES PUBLICS DONNENT L’EXEMPLE, QUE VOUS N’ÊTES PAS FOU COMME ILS APPARAISSENT et @karolg arrêtent l’enregistrement et viennent ici et dansent bien avec moi Rico en écoutant TEGO”

Qu’a-t-il dit Karol G après avoir arrêté l’enregistrement?

