Cette fois, c’est passé! Karol G s’est assis indécemment et l’a photographiée comme ça

Karol G a mis le feu aux filets lorsqu’elle s’est photographiée assise indécemment.

10 mars 2020

Le colombien Karol G Une fois de plus, elle a mis en évidence sur Instagram en téléchargeant une photo assise très audacieuse.

Dans l’un des clichés, l’interprète de “Tusa” a pu être observée à l’intérieur d’une voiture assise comme nous l’attendions le moins d’elle.

Il avait l’air spectaculaire avec une tenue de sport et des cheveux lâches et décoré de quelques tresses et boucles d’oreilles.

La publication en quelques heures a atteint un million de likes et a touché les 5 000 commentaires de ses fans et d’autres artistes, flattant toujours la beauté de Karol.

Certainement Karol G à chaque fois qu’elle est plus belle!

