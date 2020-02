Cette histoire de «Riverdale» fait sortir les fans rampants

Janvier 2017 a marqué la première fois que les téléspectateurs ont été

incarnation actuelle d’Archie

Andrews et Riverdale. Une sombre déviation de la bande dessinée, l’émission de télévision

incorpore le sauvage, l’étrange, le flirty et plus dans ses parcelles. Riverdale

a cultivé une base de fans dévoués – et parfois passionnés – qui sont pour meurtriers

intrigues, tangentes d’adorateurs cultes, cutesy

romances et rendez-vous miteux.

En parlant de cela, il y a une nouvelle sous-intrigue en préparation avec l’un des

Les personnages préférés de Riverdale, mais les fans ne se sentent pas vraiment où les choses

sont dirigés. Alors, dont l’histoire obtient un timbre de désapprobation en ce moment?

Camila Mendes, Madelaine Petsch, Casey Cott, Lili Reinhart, Marisol Nichols et KJ Apa de «Riverdale»

C’est un “non” sur ce dernier schéma

Si vous avez écouté l’épisode du 29 janvier, “Quiz Show”, alors vous

attrapé la nouvelle histoire avec Kevin Keller. Bien que Kevin ait eu un amour sérieux

intérêts sous la forme de Joaquin, Moose et parfois Fangs, il est également connu

pour avoir des bavardages secrets qui frisent l’irresponsable. Cette fois, Casey

Kevin de Cott est mêlé à un plan de fétiche chatouillant et il a attiré certains fans

garde.

Alors que certains dans le public de Riverdale ont prédit une

histoire de cette nature finira par apparaître pour lui, d’autres l’appellent «icky»

et “bizarre” et veulent que quelqu’un sauve l’enfant d’une autre situation discutable.

Les utilisateurs de Twitter ne veulent pas que Kevin fasse du porno fétiche et sont vraiment contre lui

boucler des crocs aussi. Ils soulignent qu’il est juste un lycée

enfant.

Sur

Reddit, il y a un sentiment partagé que Tom Keller doit payer plus

attention au comportement de son fils et le scénario est un grand non. Un utilisateur a écrit “Je jure que si cette histoire porno continue, je vais hurler”,

tandis qu’un autre a simplement dit de «cesser maintenant».

Les fans réclament plus de Kevin

Quoi d’autre attire les gens à Riverdale? Les fans adorent les personnages

qui possèdent tous quelque chose qui fait partie de leur charme. Archie, Jughead, Betty,

et Veronica peut obtenir la plupart des projecteurs sur le spectacle, mais Kevin est un fave.

Les gens voulaient qu’il devienne plus qu’un acolyte ou un «stéréotype gay»

et l’enracinent pour trouver le véritable amour, que ce soit avec les Crocs ou quelqu’un

autre.

Les téléspectateurs souhaitent également que les intérêts non romantiques de Kevin soient explorés. Il est

a partagé de bonnes scènes avec son père et son amitié avec Betty a eu

ses hauts et ses bas, et les fans soulignent qu’ils veulent en savoir plus et voir plus

sur sa vie et ses relations. Ils espèrent cette histoire fétiche chatouiller

ne gâche pas l’arc potentiel de l’histoire du personnage cette saison ou bouge

vers l’avant.

Y aura-t-il plus de «Bevin»?

L’amitié entre Kevin et Betty aurait pu être

fracturé à cause d’Edgar et The Farm, mais ils ont retrouvé le chemin de

L’une et l’autre. Donc, cela signifie-t-il qu’il y aura plus de Bevin dans les épisodes à venir

travailler avec le FBI junior (si c’est une vraie chose avec Charles sournois)? Les fans espèrent

donc, mais ils peuvent espérer que Kevin sera le fer de lance d’une variété Riverdale High

pour l’épisode musical de la série.

Selon Entertainment

Chaque semaine, le personnage met en place une production qui comprendra un

chanson de Hedwige et le pouce en colère. Cette émission spéciale sera diffusée en avril

8 donc au moins les fans savent qu’il n’y aura pas de monstre qui chatouille

personnage bien-aimé avant cette date.