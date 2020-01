Cette image prouve que ‘Joker’ est connecté au film ‘Batman’ de Tim Burton

La plupart des films ont toujours une référence au passé, soit dans le même univers dans lequel ils sont développés, soit avec un élément ce qui est important pour le personnage qui, parfois, est le reflet du créateur (scénariste, réalisateur …). Dans les adaptations comiques au grand écran, c’est très récurrent avec éléments de culture pop qui relient les histoires et ajoutent des détails étonnants Ils rendent votre histoire plus fascinante.

Joker (2019) de Todd Phillips ne pouvait pas être l’exception, et depuis sa première en octobre 2019, les fans de ce méchant ont essayé de trouver ces liens avec d’autres films de DC où Batman apparaît … et c’est si loin qu’ils en ont trouvé un. Un compte Twitter connu sous le nom de Movie Details, publié quelques images montrant comment Joker est connecté à la bande Batman 1989 de Tim Burton. En tant que tel. Ce n’est jamais la trilogie de Christopher Nolan ou les productions les plus récentes de DC où Ben Affleck a donné vie à Batman, mais un film de plus de 30 ans.

Dans la première image, nous voyons Arthur Fleck, joué par Joaquin Phoenix, dans son département. Dans cette scène (SPOILER), Arthur imagine comment il va apparaître dans l’émission de télévision Murray Show de l’animateur Murray Franklin (Robert De Niro). La deuxième image est de Batman de 1989 dans laquelle Jack Nicholson a donné vie au Joker. Pour cette scène, le Joker entre au musée Flugelheim dans la ville gothique et commence à vandaliser les œuvres d’art Ils sont en place. En arrière-plan, le “Partyman” du Prince se fait entendre.

Alors qu’il monte des escaliers avec son gang, Vous pouvez voir une réplique de la pièce “The Blue Boy” de Thomas Gainsborough de 1770. Et c’est cette peinture qui représente le lien entre les films et les personnages. Dans le L’appartement de la mère d’Arthur, dans la scène que nous avons décrite plus tôt, vous pouvez voir cette même image accrochée au mur derrière la télévision. C’est peut-être un simple hommage à la production de Burton’s Batman, l’un des célèbres œufs de Pâques que les réalisateurs aiment pondre pour créer des théories sur l’avenir du personnage. Compte tenu de cela, il est très probable Un détail simple qui fascine beaucoup et n’a rien à voir avec la possibilité d’une suite de Joker avec Phoenix.

Joker est le film R le plus réussi au box-office de l’histoire, assommant Deadpool avec Ryan Reynolds. Un mois après sa sortie, Joker a réussi à lever plus de 900 millions de dollars, et à partir de ce moment, il a pris une certaine pertinence pour le apparaître dans des festivals et des cérémonies de l’industrie cinématographique à l’échelle internationale tels que le Festival de Venise où le Lion d’or a pris, la plus haute distinction.

Joker est nominé dans 11 catégories des Oscars 2020, devenant ainsi le film avec le plus grand nombre de mentions de la 92e édition. Leurs nominations incluent les plus importantes Meilleur film, réalisateur pour Phillips, acteur pour Phoenix, photographie, partition, etc. Joker est le favori pour prendre la statuette dans Actor and Score avec une forte probabilité de Meilleur film, la catégorie la plus élevée. La cérémonie du Les Oscars auront lieu dimanche 9 février prochain, et vous pouvez suivre la couverture minute par minute sur sopitas.com