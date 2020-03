Cette infirmière italienne a publié une photo pour montrer les effets du traitement contre les coronavirus

Je suis infirmière et maintenant je suis confrontée à cette urgence médicale

L’Italie est un pays qui a eu des mesures très sévères avec le coronavirus et donc les jours pour s’occuper des patients sont généralement longs. Le personnel doit bénéficier de la plus grande protection pour continuer à faire son travail.

Alessia Bonari a publié un selfie sur son compte Instagram où vous pouvez lire la légende «J’ai peur d’aller travailler».

Les effets de ces longues heures de travail sont visibles sur son visage. Les marques rouges douloureuses sur son nez, son front et ses joues.

Bonari explique dans son article que le personnel médical est confronté à de multiples défis dans sa région et que l’utilisation d’éléments de protection tels que des combinaisons ou des masques faciaux n’est pas toujours suffisante, ce qui lui fait ressentir une fatigue physique considérable.

Je suis un’infermiera et en ce moment mon urgence sanitaire trovo ad affrontare questa. Ho paura anche io, ma non di andare a fare la spesa, ho paura di andare a lavoro. Ho paura perché la mascherina potrebbe non aderire bene al viso, ou potrei essermi toccata accidentellement avec i guanti sporchi, ou magari le lenti non mi coprono nel tutto gli occhi e qualcosa potrebbe essere passato. Sono est physiquement physiquement perché et dispositif de protection masculine fanno, le camice transpirera dans une volta vestita non posso più andare in bagno o bere per sei ore. Je suis psychologiquement stagnante, et je mange ça sonne tutti et miei colleghi che da settimane si trovano nella mia stessa condizione, ma questo non ci nous empêchera de lavoro comme abbiamo sempre fatto. Il a continué à guérir et à activer mon remède pour la paix, j’étais féroce et innamorata de la mienne lavoro. Le cou est chiado a chiunque stia leggendo que post è di non vanificare lo sforzo che stiamo facendo, di essere altruisti, di stare en casa e così proteggere chi è più fragile. Noi giovani non siamo immuni au coronavirus, anche noi ci possiamo ammalare, ou peggio ancora possiamo far ammalare. Pas mon posso permettere il lusso di tornarmene a casa mia in quarantena, devo marcher jusqu’à lavoro et faire ma part. Voi fate la vostra, voyez le cool par faveur.

La traduction de sa publication Instagram est:

«Je suis infirmière et maintenant je suis confrontée à cette urgence médicale. J’ai aussi peur, mais je n’ai pas peur de faire du shopping, J’ai peur d’aller travailler ».

«J’ai peur car le masque peut ne pas bien adhérer au visageOu je me suis peut-être accidentellement touché avec des gants sales, ou peut-être que les lentilles ne couvrent pas complètement mes yeux et que quelque chose s’est produit ».

“Je suis physiquement fatigué parce que les dispositifs de protection sont mauvais, la blouse de laboratoire me fait transpirer et une fois habillée je ne peux plus aller aux toilettes ni boire pendant six heures. Je suis psychologiquement fatigué, et comme tous mes collègues qui sont dans le même état depuis des semaines, mais cela ne nous empêchera pas de faire notre travail comme nous l’avons toujours fait.

«Je vais continuer à prendre soin et à prendre soin de mes patients, car je suis fier et amoureux de mon travail. Ce que je demande à quiconque lit ce post ce n’est pas frustrant l’effort que nous faisons, restez à la maison et protégez les plus fragiles ».

“Les jeunes ne sont pas immunisés contre le coronavirus, nous pouvons également tomber malades ou, pire encore, nous pouvons tomber malades. Je ne peux pas me permettre de retourner dans ma maison en quarantaine, je dois aller travailler et faire ma part. Faites le vôtre, je vous demande s’il vous plaît ».

Partagez le travail important que cette jeune femme fait pour contenir le virus dans son pays.

