Cette Jordan Legacy 312 personnalisée rend hommage à Kobe et Gianna Bryant: Photos

Kobe et Gianna sont le logo Jumpman sur cette paire.



Kobe et Gianna Bryant sont décédés tragiquement après un accident d’hélicoptère le 26 janvier. Les deux se rendaient à un match de basket-ball pour les jeunes avec des coéquipiers et leurs parents. Depuis leur tragique décès, il y a eu une pléthore d’hommages, dont certains ont impliqué des chaussures. Les personnalisateurs ont créé des baskets qui honorent les deux Bryant et leur amour du jeu.

L’une des dernières coutumes que nous avons vues se présente sous la forme de cette dope Jordan Legacy 312 dans un coloris Lakers. Alors que le coloris lui-même existait déjà, le personnalisateur, @jd_thepainter, a décidé de peindre sur les deux logos Jumpman sur le talon arrière. Comme vous pouvez le voir, la chaussure gauche est peinte par Kobe sur la pose signature de MJ, tandis que la sneaker droite a Gianna dans son maillot Mamba. Voir des hommages comme celui-ci peut être très réconfortant et nous aimons la façon dont le personnalisateur a pu donner vie à son concept.

Comme il s’agit d’une coutume, ne vous attendez pas à ce que ceux-ci se retrouvent dans les étagères de sitôt. Quoi qu’il en soit, c’est un super hommage à la drogue et nous allons sûrement voir plus de coutumes comme celle-ci à l’avenir. Kobe et Gianna étaient aimées par beaucoup de gens et cette sneaker en est vraiment une représentation.

