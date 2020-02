Cette mariée de la saison 10 n’a «aucune plainte» dans la chambre

De nombreux fans de Lifetime’s Married

à First Sight Saison 10 pense que Austin

Hurd et Jessica Studer sont un match fait au paradis. Bien que le couple

pourraient rencontrer des difficultés à l’avenir en raison de leur éventuelle implication excessive

les familles, leur lune de miel

au Panama était tout simplement magique.

Austin et Jessica se décrivaient comme des “bizarres maladroits” qui ne pouvaient pas croire à quel point ils avaient en commun. Dans l’épisode du 5 février, Austin a expliqué que les opinions et la confiance fortes de Jessica le rendaient d’autant plus attiré par elle, tandis que Jessica parlait de la vie sexuelle du couple.

Jessica a dit qu’elle ne pouvait pas croire à quel point les choses étaient «naturelles» avec Austin

Jessica a parlé de son nouveau mari aux producteurs à vie alors qu’ils partaient pour une journée à explorer le Panama.

“C’est fou de penser que j’ai rencontré Austin il y a seulement cinq jours parce que tout semble si confortable et naturel”, a-t-elle avoué.

Et tandis que certains des autres couples se débattaient dans la chambre, Austin et Jessica ont pris un bon départ. La nouvelle mariée a même révélé que les relations sexuelles avec Austin étaient aussi incroyables que leur connexion. “Je suis heureuse des choses qui se passent derrière des portes closes”, a-t-elle déclaré aux producteurs de Marié à la première vue. “Aucune plainte. Le sexe est super. “

Austin a dit qu’il aimait que sa femme soit une «femme forte» qui le «défie»

Quant à Austin, il a révélé que la forte volonté et la confiance de Jessica étaient ses qualités les plus attrayantes.

“Je voulais une femme forte, et Jessica est définitivement une personne très forte”, a déclaré la star de Married at First Sight. “Elle me dit comment c’est … et c’est quelque chose que je trouve attrayant chez une femme.”

Lors d’un voyage en catamaran avec les autres couples, Austin a sauté en eau libre en partie à cause de la bravoure de Jessica et de sa nature à prendre des risques. La star de la MAFS a dit qu’il aimait être «défié» par les femmes et que l’attitude «aventureuse» de Jessica était excitante.

Le couple «Marié à première vue» se demandait si les choses étaient «trop faciles»

Lors d’un dîner aux chandelles, le couple MAFS s’est demandé si les choses allaient devenir plus difficiles pour eux une fois de retour à D.C. “C’est bizarre à quel point il est naturel et facile de parler avec lui et de sortir”, a dit Jessica. “C’est mon meilleur ami … J’ai l’impression de sortir avec mon mari, et j’apprécie chaque minute de cela.”

Sirotant un verre de vin et délirant de leur «langage d’amour» d’humour partagé, Jessica a dit à son mari: «Je ne m’attendais pas à entrer dans cela et à me sentir si à l’aise.»

Austin a accepté, mais il a admis qu’il était parfois préoccupé par le fait que les luttes n’étaient pas encore à venir. “Je crains que ce soit trop facile. Genre, pourquoi est-ce si facile? »Songea-t-il.

Mais Jessica a dit qu’elle ne pouvait pas en avoir assez d’Austin et avait déjà l’impression qu’elle pouvait lui faire confiance. «Je sens que je peux faire tomber mes murs et vous dire n’importe quoi et partager à peu près tout avec vous», lui a dit la mariée du MAFS.

Son mari lui a rendu la pareille, disant à Jessica qu’il voulait faire des compromis avec elle car il avait l’impression qu’elle était prête à faire de même pour lui. “Vous avez toujours mon dos”, a-t-il dit. “J’ai l’impression de pouvoir compter sur vous tout de suite.”