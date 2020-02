Cette montre inspirée de Bruce Lee est un coup de kung fu dans nos cœurs

Casio Cumputer, la célèbre marque technologique japonaise, a annoncé le lancement de sa montre MRG-G2000BL, une édition limitée qui vise à rendre hommage au plus grand martialiste de l’art de tous les temps: Bruce Lee.

L’appareil fait partie de la série MR-G, une ligne de montres qui se distingue par sa haute résistance aux chocs (comme Bruce). L’horloge commémore l’anniversaire de l’artiste martial, qui aurait eu 80 ans en 2020.

Les bretelles jaunes et la couverture noire suffisent à reconnaître l’uniforme emblématique que Bruce Lee portait dans The Game of Death. À l’arrière, nous pouvons voir l’emblème de Jeet Kune Do, la philosophie des arts martiaux fondée par Lee lui-même.

Selon la déclaration de Casio:

«L’horloge entière exprime la pensée philosophique derrière Jeet Kune Do, ainsi que la philosophie de son créateur Bruce Lee. La lunette est gravée de la phrase «Ne pas utiliser de quelque manière que ce soit, n’a pas de limitation comme limitation», une expression qui exprime le potentiel illimité de Jeet Kune Do, tandis que son symbole avec la même phrase en chinois est gravé en arrière-plan de la boîte. La position à 3 heures sur le cadran est également décorée de la signature de Bruce Lee en utilisant le caractère chinois “龍” ou dragon, surnom de Bruce. Ces caractéristiques et d’autres font du MRG-G2000BL un modèle très spécial et vivant, avec l’énergie de Bruce Lee, dont l’esprit intense transcende les générations. »

La montre, qui n’a que 300 pièces en vente dans le monde, est basée sur le MRG-G2000 de la série phare MR-G, qui correspond à la combinaison légendaire de force et de puissance de Bruce Lee.

Spécifications techniques

Construction résistante aux chocs

Résistance à l’eau 200 mètres

Résistance magnétique compatible avec ISO 764

Fréquence du signal GPS 1575,42 MHz

Fréquence radio: 77,5 kHz (DCF77: Allemagne); 60 kHz (MSF: Royaume-Uni); 60 kHz (WWVB: États-Unis); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japon) / 60 kHz (JJY: Kyushu, Japon); 68,5 kHz (BPC: Chine)

Réception du signal GPS: étalonnage de l’heure (automatique, * manuel); acquisition d’informations de position (manuel)

* Les signaux GPS sont automatiquement reçus lorsque la montre reconnaît qu’ils sont disponibles dans la région.

Réception automatique des ondes radio jusqu’à six fois par jour (sauf pour une utilisation en Chine: jusqu’à cinq fois par jour)

Bluetooth® basse consommation

Portée du signal: jusqu’à 2 m (peut varier en fonction des conditions environnantes)

Heure mondiale avec 39 villes (39 fuseaux horaires *, heure d’été activée / désactivée) et heure universelle coordonnée, commutation automatique de l’heure d’été (DST)

* Peut être mis à jour lorsqu’il est connecté à un smartphone.

Chronomètre 1/1 seconde; capacité de mesure: 24 minutes

Minuterie

Réveil

Autres fonctions: Smartphone Link (heure mondiale: plus de 300 villes, réglage automatique de l’heure, réglage facile de l’horloge); Correction automatique de la position des aiguilles (heure, minute et trotteuse); calendrier entièrement automatique; Format 12/24 heures; indicateur de niveau de batterie; Lumière LED (Super Illuminator avec rétro-éclairage)

Système d’énergie solaire résistant (système de charge solaire)

Environ 23 mois de fonctionnement continu avec la fonction d’économie d’énergie * activée après une charge complète.

* Économie d’énergie après une certaine période dans un endroit sombre

Taille du boîtier: 54,7 x 49,8 x 16,9 mm

Poids total env. 152g

.