Cette nouvelle série Apple TV + justifie à elle seule un abonnement – .

«Souvenez-vous, souvenez-vous toujours que nous tous, et vous et moi en particulier, descendons d’immigrants et de révolutionnaires.» – Franklin D. Roosevelt

Il y a une raison simple pour laquelle la nouvelle série Apple TV + Little America, qui fait ses débuts sur le streamer vendredi, a un score de critiques de 100% Rotten Tomatoes au moment de la rédaction de cet article: c’est absolument fantastique. Après avoir regardé cette série d’anthologie de 8 épisodes, qui utilise chaque épisode d’une demi-heure pour dramatiser des événements de la vie d’immigrants réels et d’Américains de première génération, vous pourriez tout aussi bien savoir d’emblée que la série a un solide coup de fouet émotionnel. Il y a des histoires comme celles de la mère célibataire essayant de joindre les deux bouts, un jeune étudiant d’échange africain qui idolâtre les cow-boys américains, les enfants tenus à l’écart des parents qui ont été pris dans le bourbier de la bureaucratie de l’immigration américaine – chaque épisode raconte une histoire différente . L’actualité de l’émission devrait aller de soi, mais elle ne vous bat pas non plus avec la politique non plus. Si vous le permettez, cette série vous mettra à l’épreuve, vous serez écrasé et vous serez édifié (souvent dans le même épisode), et j’irais jusqu’à dire que la série pourrait même justifier de payer pour une pomme Abonnement TV + tout seul.

La meilleure partie: la «coda» de chaque épisode, lorsque vous voyez des photos des personnages principaux et que vous rencontrez brièvement la réalité de l’histoire que vous venez de regarder.

Little America est écrit et produit par Lee Eisenberg, dont les crédits télévisés incluent un passage en tant qu’écrivain pour The Office et qui est également le showrunner ici. L’équipe de mari et femme de Kumail Nanjiani et d’Emily V. Gordon s’est jointe à lui pour créer le spectacle, toutes issues d’une série d’histoires vraies présentées dans Epic Magazine (le spectacle est également produit par Executive of Master of None co-créateur Alan Yang).

Source de l’image: Apple

Le spectacle est sincère et réfléchi, et la décision de le présenter comme une anthologie d’histoires semble également être un bien meilleur choix que d’étirer un récit au-delà du point de rupture sur trop d’épisodes. Le spectacle n’est pas pour tout le monde, de la même manière que quelque chose comme This Is Us de NBC n’est pas pour tout le monde – mais cela n’enlève rien au fait que ce dernier est un spectacle acclamé par la critique avec un public passionné.

En ce qui concerne Little America, la première réponse critique a été qu’Apple a incontestablement frappé un coup de circuit avec celui-ci.

De Rolling Stone: “C’est un grand spectacle – facilement le meilleur des premiers résultats d’Apple …”

CNN: “Les sujets varient, mais presque sans exception, les histoires sont originales mais résonnantes, émotionnelles et relatables, avec un gain doux (ou parfois légèrement aigre-doux).”

RogerEbert.com: “Little America est une télévision intelligente et nuancée.”

Source de l’image: Apple

Apple a suffisamment confiance en la série pour la redéfinir pour une deuxième saison. Les épisodes les plus marquants incluent The Manager, à propos d’un garçon de 12 ans nommé Kabir qui apprend à gérer seul un motel dans l’Utah après l’expulsion de ses parents; Le Jaguar, sur un adolescent mexicain sans papiers nommé Marisol qui découvre un amour pour le squash compétitif; et The Grand Prize Expo Winners, sur une mère célibataire singapourienne qui remporte une croisière en Alaska qui se transforme en un voyage de catharsis émotionnelle profonde.

Il est étrange que quelque chose d’aussi prosaïque qu’une émission de télévision puisse produire le genre de réflexion et de grâce qui fait si peu défaut dans le monde réel à ces histoires individuelles. Mais c’est là où nous en sommes, et c’est aussi pourquoi quelque chose comme Little America ressemble à une sorte de tonique en ce moment. C’est un rappel à ceux d’entre nous dans le journalisme qu’il y a des gens, des vies vécues, des rêves écrasés et de l’espoir et de l’ambition et de la douleur et de l’amour derrière toutes les histoires que nous écrivons – des histoires qui sont trop souvent réduites à des statistiques et à des coups de poing politiques. Il y a un peu de la totalité de l’Amérique capturée dans chacune des histoires de Little America.

