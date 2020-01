Cette pétition pour remplacer Brie Larson alors que le capitaine Marvel a près de 30 000 signatures

Il semble qu’aucune franchise majeure de nos jours ne soit à l’abri de la colère de la culture Internet, comme Star Wars: The Rise of Skywalker peut en témoigner récemment. Avec pratiquement tout le monde ayant accès aux médias sociaux afin de faire connaître leurs opinions, les films à succès font face à un contrecoup constant à un niveau sans précédent.

L’un des efforts les plus récents de haut niveau pour recevoir beaucoup de haine en ligne a été celui de Marvel Studios. Captain Marvel, et si vous pensiez que la fureur s’était éteinte en voyant les débuts en solo de Carol Danvers sortis il y a presque un an, vous vous tromperiez. Il y a déjà eu une pétition visant à remplacer la star Brie Larson comme personnage principal, bien que l’actrice elle-même ait admis qu’elle ne prête aucune attention aux trolls, tandis que les principaux sites Web tels que Rotten Tomatoes ont même dû modifier leur algorithme pour empêcher les gens de saboter le score critique du film.

La co-star Clark Gregg a fait un point assez succinct lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait tant de problèmes avec Captain Marvel, les choses atteignant même le moment ridicule où les scènes supprimées du film faisaient l’objet de critiques. Et malheureusement, le jeu ne semble pas s’être arrêté, car la pétition susmentionnée demandant le remplacement de Larson a maintenant recueilli plus de 27 000 signatures.

Selon The Petition Site, la dernière tentative d’éliminer la star d’un hit d’un milliard de dollars, et une actrice qui jouera un rôle récurrent et majeur dans la franchise la plus grande et la plus lucrative de l’histoire du cinéma, se ferait au nom de la justice sociale.

«Nous avons besoin que Brie Larson se retire de son rôle pour prouver qu’elle est une alliée de la justice sociale et s’assurer qu’une femme gay de couleur joue le rôle. Laissez Monica, le capitaine Marvel original féminin et noir au lieu de personnages blanchissants pour le bénéfice des hommes blancs hétéros qui dirigent Disney. Elle n’a donné de l’argent à aucun organisme de bienfaisance autre que la Fondation du Fonds pour le cinéma et la télévision et il est temps pour elle de montrer qu’elle ne parle pas de tout. »

Ignorant le fait que Monica Rambeau, la deuxième Captain Marvel, existe déjà dans le MCU et pourrait même finir par convenir comme son alter-ego de bande dessinée Photon / Pulsar à l’avenir, c’est ridicule. Demander à quelqu’un de quitter le poste le plus prestigieux de toute sa carrière est une chose, mais remettre en question ses dons de bienfaisance et lui demander de prouver qu’ils ne parlent pas tout en prétendant que vous agissez au nom des droits de l’autre est le fandom toxique maximal. Avec des choses comme ça, il n’est pas étonnant que Kevin Feige ait récemment qualifié la culture Internet moderne de fosse d’enfer.

