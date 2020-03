Cette pouliche est née avec un dessin très spécial sur son visage

La petite pouliche est née avec une marque particulière

Pour Scott et Jackie Nelson, la naissance d’un nouveau poulain est un événement passionnant. Le couple de Melbourne en Floride est éleveur de chevaux depuis de nombreuses années. Ils ont une excellente réputation pour les animaux qu’ils élèvent.

Le ranch qu’ils possèdent s’appelle Down Under Color. Beaucoup de chevaux élevés là-bas ont remporté des prix et des expositions, bien qu’ils aient l’habitude de recevoir la progéniture de leurs chevaux, la naissance de la plus récente pouliche les a choqués.

Le petit veau a reçu le nom de Coconut, il est né avec des marques qui, à une époque antérieure, auraient eu un impact significatif. La pigmentation de leur fourrure en temps de guerre pourrait être désignée par les peuples autochtones liés à la “Medicine Man”.

La figure de cet homme est importante dans la culture des peuples des États-Unis, le “Medicine Man” est une combinaison d’un guide spirituel et d’un guérisseur mystique. Il était important car il était responsable de la santé mentale et physique de la tribu. Le cheval désigné pour cet homme est celui appelé “Cheval de guerre”

Pour sa part, le cheval de guerre possédait ces marques caractéristiques, marques que Coconut avait: Ses taches sombres sur sa fourrure blanche dans la zone de sa tête, au-dessus de ses oreilles. Il est connu comme “chapeau de médecine” ou “chapeau de guerre”.

Jackie et Scott, lorsqu’ils ont découvert les marques sur leur petit animal, étaient fascinés, leur cheval était un “cheval de guerre”. L’heureux couple l’a partagé sur leurs réseaux sociaux et la vidéo compte déjà près de 4 millions de vues.

Que pensez-vous de la naissance de Coconut? Les chevaux de guerre sont rares à voir et ce couple a eu la chance d’en posséder un. Partagez le bonheur de Jackie et Scott.

