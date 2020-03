“Cette société est un peu enfantine, sceptique et crédule”

Iñaki Gabilondo a été interviewé samedi 29 février dernier dans «The Sixth Night» pour, entre autres, donner votre avis sur tout ce qui touche au coronavirus. Avec Iñaki López, il a analysé pourquoi cette puissance médiatique est si grande qu’elle a déclenché le virus. “Je comprends la préoccupation, mais cela devrait devenir une activité pour les responsables de la santé, nous devons tous essayer de rester calmes, car le processus va continuer à augmenter “, a expliqué le journaliste en expliquant quelle a été pour lui l’action la plus importante en ce moment.

Iñaki Gabilondo dans «la sixième nuit»

“Nous avons connu d’autres épidémies de ce genre, pourquoi a-t-elle généré tout ce pouvoir médiatique et cette peur?“, A posé Iñaki López, le principal problème du sujet. Gabilondo a reconnu que ce n’était pas la première fois que cela se produisait bien que” le secteur espagnol de la viande était chargé de vaches folles et il y a eu très peu de cas à la fin“il a souligné. Il a également ajouté un autre facteur très spécifique, l’ignorance totale du virus:”Le secret et le mystère qui accompagnent en principe tout ce danger qui vient de la Chine lui donne un caractère de préoccupation supplémentaire“.

Enfin, Gabilondo a souligné la clé de cette hystérie, qui provient des processus de propagation de l’information. “Le monde global introduit également des facteurs de relocalisation, tout le monde bouge beaucoup plus qu’avant“, et que, par conséquent,” ils doivent comprendre le fonctionnement de ces affaires et éviter de paniquer. “Sur la société en tant qu’unité, elle estime qu’elle a des caractéristiques très spécifiques:”La société est un peu enfantine. C’est le plus sceptique de l’histoire et le plus crédule en même temps, il est donc très affecté par ces phénomènes“Avec ces mots, j’ai essayé d’expliquer toute la globalité de l’affaire.

Contrôle de l’argent

Iñaki Gabilondo a particulièrement qualifié la grande influence que l’économie a également eue dans l’épidémie du coronavirus. “L’argent a plus de panique que quiconque et est le premier à avoir peur. Lorsque vous ajoutez à tout ce phénomène la panique qui nous vient du monde économique, il y a de nombreux éléments qui, ensemble, produisent de la nervosité et c’est tout à fait naturel “, sont les mots avec lesquels il définit la plus grande poussée que la panique générale a subie.

.