Cette société vous paiera si vous laissez le coronavirus inoculer

Une société pharmaceutique anglaise recherche des personnes autorisées à inoculer le coronavirus en échange d’une somme d’argent. Et en échange d’aider la science, bien sûr, car les études peuvent aider à développer un vaccin pour Covid-19.

Hivvo est une entreprise située en Angleterre qui recherche des personnes qui se laissent infecter par un coronavirus pour étudier leurs symptômes et, si possible, développer un vaccin. Scientifiques set trouver le développement de deux souches de coronavirus similaires à SARS-COV-2, qui sera ensuite inoculé chez les volontaires. Les scientifiques pensent que s’ils parviennent à créer un vaccin contre la maladie causée par ce virus, ils pourront créer un vaccin contre Covid-19.

Pour cela, ils ont besoin de personnes en bonne santé pour être infectées par cette variation du coronavirus. Peut-être que le processus d’étude des patients malades pourrait être moins cher, mais l’entreprise recherche des volontaires sains pour étudier le développement complet du virus dans le corps humain. L’entreprise paiera 3 500 livres à chaque bénévole, ce qui équivaut à 94 588 $ MXN.

Les patients qui se révèlent en parfaite santé et qui ne présentent pas de facteurs de risque de contagion possible seront ceux acceptés pour l’étude. Une fois acceptés, les scientifiques inoculeront une variante moins violente du virus qui a émergé à Wuhan et sera sous observation pendant une période de 10 à 15 jours, en fonction de l’évolution de la maladie. Chaque patient recevra 100 livres par jour.

Au total, ils ont besoin de 24 personnes pour leurs études, qui ne peuvent pas commencer avant d’avoir reçu l’autorisation du gouvernement anglais.

