Cette star change de ville, mais refuse de se joindre à un autre spectacle

Les membres du casting Love & Hip Hop sont connus pour rejoindre différents spectacles de la franchise. Cependant, un membre de la distribution qui a fait partie des séries d’Hollywood, d’Atlanta et de New York dit qu’elle ne rejoint pas le spectacle de Miami maintenant qu’elle y est installée. Les fans pensent que son raisonnement pointe vers un autre acteur avec lequel elle ne veut pas tourner.

ATLANTA, GA – 13 JUIN: Erica Dixon, Mimi Faust, K.Michelle, Rasheeda, Karli Redd et Josephine Hernandez assistent à la première du VH1 «Love and Hip Hop Atlanta» au Frank Ski’s Restaurant le 13 juin 2012 à Atlanta, Géorgie. (Photo de Prince Williams / FilmMagic)

K. Michelle sur «Love & Hip Hop»

La chanteuse de R&B K. Michelle était un acteur principal des deux premières saisons de Love & Hip Hop: Atlanta. Plus tard dans la saison 5, elle est revenue en tant que membre principal de la distribution. Elle était également un acteur principal de la quatrième saison de Love & Hip Hop: New York. Elle est un acteur principal de Love & Hip Hop: Hollywood depuis sa cinquième saison.

Elle a eu plusieurs querelles dans la franchise avec des gens comme Mimi Faust, Karlie Redd et Rasheeda. Sur la série hollywoodienne, elle s’est querellée avec Lyrica Anderson et A1. Dans ses nombreuses apparitions dans la franchise, elle a également été impliquée dans un certain nombre de romances.

Pourquoi le chanteur n’apparaîtra pas sur «Love & Hip Hop: Miami»

K. Michelle déménage à Miami et on lui a demandé si elle rejoindrait Love & Hip Hop: Miami. Elle a répondu: «Absolument pas. Je ne fais pas de crackheads. Je ne me débrouille pas bien avec les toxicomanes. Je ne peux pas… ils ne prennent aucune responsabilité. Je suis dans un nouveau lieu de vie. Si je vous connais sur des trucs, alors je vais juste vous laisser là avec les trucs. “

Beaucoup ont supposé qu’elle parlait de Joseline Hernandez. K. Michelle et Hernandez, qui étaient ensemble sur Love & Hip Hop: Atlanta, se sont disputés. Il a été enflammé lorsque K. Michelle était amie avec la créatrice de franchise Love & Hip Hop, Mona Scott-Young, avec qui Hernandez était en mauvais termes à l’époque.

Il ne semble pas que K. Michelle et Hernandez aient réparé des clôtures ou enterré la hache de guerre. Mais bien qu’elle l’ait ombragée récemment, il semble que Hernandez soit en meilleurs termes avec Scott-Young. Peut-être qu’elle et K. Michelle reprendront bientôt leur amitié?

Love & Hip Hop: Atlanta revient plus tard cette année sur VH1.