Cette théorie de l’intrigue «Matrix 4» sur Keanu Reeves ne représentant pas Neo va vous épater – .

Il y a eu une tonne d’observations d’un Keanu Reeves barbu aux cheveux hirsutes déambulant autour du tournage de Matrix 4 dans le centre-ville de San Francisco au cours des derniers jours et, quand il ne le fait pas, il s’est arrêté de poser pour des selfies avec des fans. L’acteur de 55 ans semble certainement un peu plus âgé que son trench et son jeune homme vêtu de lunettes noires que nous avons vus dans les trois films Matrix originaux, dont le premier a fait ses débuts en 1999.

Jusqu’à présent, cependant, une grande partie de l’attention autour de l’ensemble s’est concentrée sur toutes les explosions sauvages et autres effets spéciaux que les gens voient se dérouler juste devant eux. Ils les partagent ensuite consciencieusement sur Twitter et Facebook. En attendant, les détails majeurs sur l’intrigue de Matrix 4 n’ont pas encore été divulgués, bien que l’équipe n’ait pas vraiment fait d’effort pour cacher le tournage. Cela dit, les gens commencent à assembler deux et deux et, à la lumière de l’apparence de Keanu quand il a été repéré sur le plateau (dans toute sa gloire hirsute), cela a déclenché une théorie époustouflante des fans: et si Keanu gagnait vous ne représentez pas Neo cette fois?

On pense que Keanu ne jouera pas Neo dans The Matrix 4… il jouera en fait M. Anderson, le drone de la cabine de bureau et l’humain quasi réel que nous avons rencontré au début de la matrice originale. Il est celui qui s’est retiré de ce qu’il pensait être le monde réel et a été préparé pour accomplir son destin d’être “Celui” qui pourrait entrer dans la matrice et détruire les machines.

Mais attendez… si Néo s’est sacrifié / meurt à la fin du troisième film, cela ne signifie-t-il pas que son homologue du monde réel est également mort? Oui, parce que Morpheus lui a dit à un moment donné pourquoi il est vrai que si vous mourez dans la matrice, vous mourrez dans la vraie vie: “Le corps ne peut pas vivre sans l’esprit.” Alors, comment conciliez-vous cela?

Une façon consiste à faire de The Matrix 4 un prequel. Alternativement, la destruction de la matrice dans le troisième film pourrait également nous présenter un monde entièrement redémarré et une matrice redémarrée, dans laquelle les mêmes humains continuent de réapparaître. Comme notre sympathique M. Anderson.

Reddit, quant à lui, s’est allumé ces derniers jours avec quelques nouveaux rebondissements sur essentiellement cette même idée: «Au lieu de créer de nouvelles personnes, comme nous l’avons tous supposé, il est possible que le système matriciel ait simplement créé des répétitions des personnes il a à l’origine asservi d’une manière similaire à la façon dont il a répété (et modifié, certes) la chronologie.

Peut-être que ce film Matrix ne se déroule pas du tout dans la matrice et, au lieu de cela, se concentre sur le Neo et Trinity d’origine et leur implication pré-humaine contre la guerre des machines. Ce scénario fonctionnerait car il canoniserait l’idée de répétition de personnes individuelles dans tout le système matriciel, permettrait à Neo et Trinity d’être en vie, et pourrait expliquer le saut en âge des trois premiers films (si Neo était dans son milieu des années 30 en 1999 et la guerre homme-machine a commencé au début des années 2000, il serait alors parfaitement logique que le film se déroule maintenant, peut-être que cet éventuel Neo original a survécu pendant un certain temps avant d’être asservi).

La note de bas de page de cette théorie est qu’elle entraînerait également une fin tragique à l’ensemble. Parce que, “peu importe à quel point Neo et Trinity sont proches de gagner”, selon la théorie, “le fait qu’ils soient nés dans la Matrice des années plus tard (AKA dans les films originaux) prouve qu’ils perdent. Peu importe ce qu’ils font, ils vont perdre. “

L’autre moitié de ce fil joue un peu avec la même chose que je pensais. Il y a aussi une chance, cela raisonne, que ce film nous présente les anciens Neo et Trinity parce que leurs homologues humains ont atteint l’âge mûr avant de découvrir la matrice dans une sorte de redémarrage de l’ensemble. Certainement une idée intrigante qui pourrait “nous permettre d’explorer ces personnages + la matrice sous un tout nouveau jour”.

Malheureusement, nous avons encore une année avant de voir comment tout cela se passe. Ce dernier opus de la franchise Matrix devrait sortir en salles le 21 mai 2021.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian.

