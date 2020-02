Cette théorie sauvage sur Kelley Flanagan changera la façon dont vous voyez le méchant modifier après son élimination

Nous allons juste le dire – l’élimination de Kelley Flanagan de The Bachelor était bizarre. Après l’avoir solidifiée en tant que candidate à la tête de la saison de Peter Weber, de nombreux fans de Bachelor Nation ont commencé à rechercher Kelley en tant que prochaine bachelorette. Puis dans son dernier épisode, Kelley a été présentée comme la méchante de la semaine. Mais voilà, les téléspectateurs ne l’ont pas acheté. Et maintenant, certains fans de Bachelor ont mis au point une théorie du complot sur les raisons pour lesquelles Kelley a reçu le montage méchant.

Qu’est-il arrivé à Kelley dans “The Bachelor” Saison 24 Episode 7?

Dans The Bachelor Saison 24 Episode 7, Kelley a un rendez-vous en tête-à-tête avec Hannah Ann Sluss et Victoria Fuller. Mais du début à la fin, Kelley est dépeinte comme trop confiante et méchante envers les autres femmes.

«Suis-je dans un super endroit avec Peter? Bien sûr que oui. Je pense vraiment ça. Mais un trois contre un, pour moi, c’est comme une perte de temps », dit Kelley en voix off. “Hannah Ann et Victoria F. sont des enfants et qui veut avoir un rendez-vous à trois avec eux?”

Plus tard, Kelley entend parler de Hannah Ann, notant qu’elle n’est pas dans la «bonne phase de sa vie pour être dans une relation». Pendant ce temps, elle dit que Victoria F. est «un bordel chaud». Kelley pense également qu’elle ira bien. Mais alerte de spoiler – elle n’ira certainement pas bien.

Pendant leur rendez-vous, Kelley passe un bon moment avec Weber. Elle brille après leur conversation. “Donnez-moi une rose et continuons ce voyage et amusez-vous, Peter. Chop chop, allons-y », dit Kelley en riant.

Elle ajoute ensuite: «Je pense qu’il est évident que nous sommes le meilleur match. Victoria est, comme, folle. Chaque fois qu’elle est autour de lui, il y a plus de drame. Débarrassez-vous de ce drame, Louez le Seigneur. Débarrasse-toi juste de ça.

Pendant ce temps, les femmes attendent que Weber fasse son choix, car il n’y a que deux roses à distribuer. “Je pense que Peter a une sorte de décision facile”, dit Kelley. «Je veux dire, regarde-moi. Je suis avocat. Les autres filles, quelles sont-elles? Je suis prêt pour une rose, donnez-la-moi. “

Tout d’abord, Weber attrape Victoria F. Dans une autre voix off, Kelley dit: “Ça me rend heureux qu’il soit un grand garçon.” À ce stade, il est présumé que Kelley pense que Victoria F. sera éliminée. Cependant, c’est un faux. Weber lui donne la rose.

Weber revient et discute brièvement avec Hannah Ann et Kelley de leurs bonnes qualités. Et puis il renvoie Kelley chez lui. “Je ne sais pas pourquoi je suis dans cette voiture. Mais Peter a pris sa décision et c’est tout », dit Kelley dans la limousine. «Est-ce que ça craint? Ouais. Suis-je d’accord avec cela? Non.”

Les fans de «The Bachelor» ne comprenaient pas l’élimination des modifications par les méchants de Kelley

Après l’épisode, les fans de The Bachelor se sont penchés sur le montage du méchant de Kelley avant son élimination. Mais peu importe ce qui s’est réellement passé, il semble que personne ne soit vraiment convaincu par ce qui s’est effacé à l’écran.

“Vous pouvez tous donner à Kelley la méchante de modifier tout ce que vous voulez, mais … je n’y vais pas!” un fan a écrit sur Twitter. “ET ELLE N’EST PAS FAUX.”

“Rien ne me fait rire plus que la façon dont abc [tried] pour éditer Kelley dans le méchant cet épisode et la nation de célibataire a refusé d’avoir aucun de ces bs “, a tweeté un autre fan. “Kelley était un vrai.”

Même Lauren Zima de Entertainment Tonight a commenté le développement étrange du personnage de Kelley dans l’épisode The Bachelor.

“Je ne peux pas m’arrêter d’écouter ce clip de Kelley qui sonne très peu comme Kelley #k, idk”, a écrit Zima à côté d’un clip disant: “Je veux dire, regardez-moi. Je suis avocat. Les autres filles, quelles sont-elles? “

Ensuite, d’autres fans ont pesé sur l’édition. «Total Franken-morsures. Vous pouvez entendre qu’il y a trois segments différents édités ensemble », a écrit un fan. “Regardez-moi … je suis avocat … Quels sont-ils? (ou tout ce que dit le dernier morceau). Ils proviennent clairement de trois contextes totalement différents. »

Les fans de «The Bachelor» prédisent pourquoi Kelley a reçu le montage méchant avant son départ

Kelley Flanagan de «The Bachelor» | Maarten de Boer / ABC via .

Dans un fil de discussion sur Reddit, un fan a suggéré deux raisons pour lesquelles Kelley a reçu le montage méchant lorsqu’elle a quitté The Bachelor.

“Les producteurs ont remarqué que tout le monde sur les réseaux sociaux voulait que Kelley devienne la bachelorette, et ils ne veulent évidemment pas qu’elle le soit car ils ne peuvent pas la contrôler comme les autres”, a écrit le fan.

Ils se sont ensuite demandé si les producteurs The Bachelor avaient donné à Kelley le «pire montage» pour empêcher le public de s’enraciner pour elle en tant que prochaine bachelorette et «donc Peter ne ressemble pas à l’idiot qu’il a envoyé chez elle.»

Le fan a ajouté: “Les producteurs doivent se rendre compte que le public est devenu plus conscient en regardant cette émission et ils peuvent savoir quand quelqu’un obtient un mauvais montage.”

De nombreux fans semblaient d’accord – ou du moins apprécient – la théorie du complot, notant que les producteurs “avaient vraiment essayé VRAI hier soir pour lui donner un mauvais montage”. Pendant ce temps, d’autres téléspectateurs ont souligné que plusieurs candidats ont également reçu une modification de méchant cette saison – même Weber lui-même.

“Chaque fille a eu un mauvais montage cette année”, a écrit un fan. “En plus, ils choisiront qui ils veulent.”

Alors allons-nous jamais savoir pourquoi Kelley a reçu cet étrange montage méchant sur The Bachelor? Probablement pas. Mais franchement, la réponse et la sensibilisation des fans sont rafraîchissantes à voir. Et même si Kelley a reçu un mauvais montage pour une raison, cela ne semble pas avoir affecté ses chances de devenir la prochaine bachelorette.

En parlant avec Entertainment Tonight de sa rupture avec Kelley, Weber a déclaré que son ex le “tuerait” en tant que prochaine bachelorette.

“Kelley est tellement prête, Kelley est l’une des personnes les plus intelligentes que j’ai rencontrées. [She has] une présence si forte », a déclaré Weber. «J’avais définitivement des questions au début si elle était vraiment prête et voulait ça. J’avais tort. Elle l’était vraiment. Je pense qu’elle peut absolument faire un étonnant [bachelorette]. “

Lire la suite: Pourquoi les fans de «The Bachelor» pensent que Madison Prewett quitte après s’être éliminée de la saison de Peter Weber