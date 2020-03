“Ceux d’OT 2018 sont toujours ensemble, mais c’est compliqué”

L’après-midi du vendredi 6 mars les concurrents de «OT 2020» ont reçu la visite surprise de María Escarmiento, qui a assisté à leur rencontre juste avant le deuxième micros pass du Gala 8. L’ancienne concurrente de ‘OT 2018’ a ainsi fait partie d’une série de visites de différentes femmes tout au long de la semaine, à l’occasion de la célébration de la journée de la femme le 8 mars.

Noemí Galera avec María Escarmiento lors de sa visite à ‘OT 2020’

Les candidats étaient ravis au retour de Maria, qui était déjà à l’Académie dans «The OT Chat» après le Gala 2, quelque chose dont ils se souvenaient ensemble. Surtout quand l’ancien concurrent a versé des collations de “contrebande”, gagnant ainsi l’affection immédiate des candidats. “Cela me rend très excité d’être ici”, a confié Escarmiento, après quoi il a assuré que “j’envoie à Naomi un WhatsApp tous les jours” pour aller sur le canapé. “Dès le premier jour du concours, j’ai des notes mobiles où j’écris compulsivement des choses à vous dire”, a admis la Madrilène, qui a sorti plusieurs pages de notes et de schémas avec les idées qu’elle voulait discuter avec les garçons. «Tu es déjà dans la huitième semaine. Je n’ai aucun conseil à te donner. C’est putain d’être ici., a déclaré Maria. L’ancienne concurrente a même rappelé le fait qu’elle-même “se grattait beaucoup” en pensant à l’extérieur, après quoi elle a dit que les parents allaient bien, puisqu’ils avaient reçu l’affection des fans.

“Étudiez dur”, a déclaré la Madrilène, qui a reconnu être particulièrement reconnaissante envers Mamen Mendizábal et a déclaré qu’elle et tous ses partenaires de montage “chantaient beaucoup mieux maintenant” grâce à ce qu’ils avaient appris lors du concours. “Je suis parti super fier. J’en ai fini avec le temps que j’ai passé ici, autant que j’ai pu sur le plan professionnel.”, a déclaré Maria, qui a encouragé les candidats à “ne pas se comparer”. “Ne croyez pas trop ce que dit le jury. Ça arrive à ce moment-là et c’est tout”, a également recommandé l’ancien candidat, avant de souligner que “j’apprécie votre travail, je ne voudrais pas du tout être là” et valoriser ce qu’ils ont observé les enseignants, “c’est ce que vous valez vraiment dans le travail”. “Ils vous ont laissé partir et rien ne se passe. Je suis venue chez moi et j’ai commencé à pleurer. Et puis, pour continuer à la normale”, a encouragé Maria, avant de souligner l’importance de “que lorsque vous partez, vous dites les mouvements” et “vous informez mutuellement” des choses “, étant donné que “Je pense que c’est cool de vivre ensemble tout ce qui se passe.” “Nous avons de la chance d’être encore de super collègues, mais c’est compliqué”, A reconnu Escarmiento en parlant de sa relation avec le reste de ses coéquipiers.

“Chacun a le droit de passer un mauvais moment”

María Escarmiento pose avec les candidats de «OT 2020» après sa visite à l’Académie

“Il y a un club qui a vécu la même chose que vous. Il y a onze éditions, nous ne sommes pionniers de rien”, a déclaré Maria, après quoi il a plaisanté avec la possibilité que “Naomi va me bloquer un jour” et a assuré au réalisateur que “tout ce qu’elle disait était vrai”. En outre, le Madrid a rappelé les controverses qui ont surgi autour de ses conversations au sein de l’Académie, en particulier celle qui a surgi lorsqu’elle a exprimé son malaise à dire “mariconez” dans son interprétation de la chanson “Stay in Madrid”, à propos de laquelle elle a déclaré que “Je ne l’ai pas dit pour normaliser quoi que ce soit.” “Je n’avais pas l’impression de faire de l’activisme, parce que c’était comme être chez moi”, A avoué Maria. L’ancien candidat a reconnu que “j’essaie d’utiliser l’inclusif au quotidien, j’essaie de parler en féminin. Plusieurs fois je ne comprends pas, parfois oui” et a dit que “je trouve ça intéressant de ne pas se taire”, comme “c’est cool que ces conversations soient soudainement en la télé”.

En outre, L’ancienne candidate a lancé une idée importante sur «l’après» de son temps dans le concours. “C’est un mirage. Tout n’est pas si glamour”, A souligné Maria, avant de s’assurer que «c’est une vie d’attente des choses, d’attendre que les choses soient approuvées et de pouvoir faire les choses» et d’encourager «à être patient». “J’ai eu la chance d’entrer dans ce programme avec 27 ans, c’était la plus ancienne de mon édition. La vie m’a très peu changé. Ce qui se passe c’est que maintenant je suis plus heureux, car maintenant je ne travaille plus au bar” , a déclaré Escarmiento, avant de déclarer que “je ne vais pas vous dire d’en profiter, car vous ne pouvez plus en profiter.” “Tout le monde a le droit de passer un mauvais moment et a du mal ici”a rassuré l’ancien concurrent, qui a dit que “vous le faites comme une putain de mère”.

