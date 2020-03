“Ceux qui sont comme toi je mange avec des pommes de terre”

Un nouveau combat a explosé aux Cayos Cochinos, et cette fois ce sont Elena Rodríguez et Antonio Pavón qui ont combattu dans «Survivors 2020». A cette occasion, tout s’est passé lorsque le torero a quitté le stand dans lequel il se trouvait et a piétiné la mère d’Adara pour sortir.

Elena et Antonio Pavón s’affrontent dans «Survivors 2020»

Le participant à la réalité de survie lui a demandé où elle allait, et après un “de quoi vous souciez-vous?” de Pavón, Elena a répondu par un “Alors tu ne me piétines pas et tu n’arrêtes pas d’entrer et de sortir, amer!”, se levant de là où il était et s’exprimant assez en colère.

Le déclencheur: un pet

Avant cette attaque du Madrid, l’Andalou a répondu de l’extérieur du stand que “amers êtes-vous insupportables. Je ne peux même pas sortir de la maison pour péter. Je dois dire à Elena que je sors pour péter “, ajoute cette dernière entre les rires.

Enfin, Elena a voulu parler à son partenaire, commentant que “votre victime est partie et maintenant vous devez en prendre une autre. Vous avez dû discuter un peu et venir avec moi. Mais avec moi, ne vous y trompez pas car j’ai la force de faire rage. Le savez-vous? J’ai tout . Ceux qui sont comme vous les mangent avec des pommes de terre. Et ici, le seul qui veut victimiser, c’est toi. Que nous vous saluons et ne répondons pas. Celui qui commence à crier le premier est toi. “

