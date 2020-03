CFE consultera l’annulation des paiements d’électricité

Mexico.- Luis Bravo Navarro, coordinateur de la communication d’entreprise de CFE, a jugé irresponsables les déclarations de certains dirigeants qui promettaient l’annulation du service d’électricité au milieu de l’éventualité de Covid-19.

“(Les dirigeants) font des déclarations sans connaître l’opération, les coûts restent les mêmes”, a-t-il déclaré.

Cependant, concernant l’annulation du paiement du service électrique, il a commenté que “ce n’est pas un non retentissant, il faudrait le consulter avec les zones correspondantes, qui coûtent, génèrent, distribuent et autres opérations”.

Mais, pour le moment, CFE doit poursuivre son processus financier pour fonctionner et fournir le service, a-t-il indiqué.

Lors d’une conférence de presse, Luis Bravo Navarro, CFE Corporate Communication Coordinator; Rubén Cuevas, responsable du bureau du Département administratif; et María del Carmen Ortega, Secrétaire à la sécurité sociale du CEN-SUTERM, ont convenu que la priorité était de sauvegarder l’intégrité physique du personnel.

La Commission fédérale de l’électricité (CFE) se joint à l’appel à distance pour assurer la protection de ses travailleurs et près de 18 000 employés travailleront à domicile, percevant leur salaire correspondant.

En ce sens, la CFE a prévenu qu’il n’y aura pas d’interruption des services, le service d’électricité aux domiciles continuera, de sorte qu’aujourd’hui plus que jamais ce service est disponible dans cette période avec la phase 2, lorsque la majorité de la famille sera à la maison.

En termes de ressources humaines, ils ont annoncé qu’ils travailleraient 82% de l’ensemble de leur personnel, dans des activités normales dans chaque domaine, il a également été convenu de réduire les commissions à l’étranger, les congrès, conférences et séminaires sont annulés.

«Concernant l’annulation du paiement du service électrique, les zones correspondantes seront consultées. À l’heure actuelle, CFE doit poursuivre son processus financier pour fonctionner et fournir le service. ».- @luis_bravon, coordinateur de la communication d’entreprise.

– CFEmx (@CFEmx) 24 mars 2020

Ils effectueront un contrôle physique à l’entrée des installations pour canaliser s’il y a une éventuelle contagion et des mesures d’hygiène dans toutes les zones communes seront renforcées, l’entrée des mineurs et des personnes non autorisées est interdite.

Seven24.mx

ebv