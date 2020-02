Chabelo, tu fais des mèmes pour ton 85e anniversaire

1/5

Xavier López Rodríguez internationalement connu pour son personnage appelé “Chabelo” fête son anniversaire aujourd’hui 17 février, c’est pourquoi certains internautes ont fait des mèmes.

L’acteur et comédien d’origine américaine joue son personnage bien connu depuis l’année 1950 dans les films et les séries télévisées.

Il a commencé son programme “En famille avec un cuir chevelu” de 1967 au 20 décembre 2015, des générations et des générations ont eu le plaisir de voir un dimanche à partir de 6h00 du matin. et profitez d’un programme plein de concours, rires et cadeaux.

Parce que ça a duré près de cinquante ans “En famille avec Chabelo” (48 pour être exact) est devenu une divinité pour les Mexicains et les Latino-Américains parce que le programme n’était pas seulement vu au Mexique.

Étant un personnage si aimé, reconnu et particulièrement durable, les internautes n’ont pas hésité à lancer des rumeurs à son sujet, beaucoup disent que Chabelo est éternel, et cela a été présent dans les grands événements du monde.

Bien que beaucoup de gens plaisantent L’âge de Chabelo, la vérité est qu’il y a beaucoup plus de gens qui se souviennent de lui comme d’une excellente personne ou plutôt du personnage de Xavier López parce que même nos parents ont grandi en regardant leur programme, donc les souvenirs d’un dimanche sont vraiment tendres.

Pendant plus de soixante ans, c’était la carrière de Xavier López, cinq ans après sa retraite de l’émission pour profiter pleinement de sa vie, il continue d’être l’actualité des réseaux sociaux.

Ce jour en plus de fêter son anniversaire Les internautes en hommage ont fait des mèmes pour célébrer sa vie et pour ce qui s’est passé au fil des ans qui pour certains a été des centaines d’années, nous espérons que l’ami de tous les enfants appréciera son anniversaire ce jour et beaucoup plus.

