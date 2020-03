Chad Stahelski lorgne Paramount Pictures Fast Car Movie

Chad Stahelski lève le regard sur Paramount Pictures

Pour la première fois depuis ses débuts de réalisateur sur le célèbre acteur Keanu Reeves John Wick et dirigeant la trilogie jusqu’à présent, Chad Stahelski envisage activement un nouveau projet du duo produisant Brad Fuller et Andrew Form (Un endroit silencieux), selon le délai.

Le film, écrit par Andre Nemec et Josh Appelbaum (Beverly Hills Cop IV), est décrit comme une «rotation de concept élevé capturant l’esprit des grands films automobiles», tout en présentant une relation unique au centre de l’histoire.

Form et Fuller devraient produire le projet à travers leur bannière de divertissement entièrement formé aux côtés de Stahelski à travers sa bannière de divertissement 87eleven, tandis que Nemec et Applebaum produiront à travers leur bannière Midnight Radio et la production exécutive de Jason Spitz de 87eleven.

Le duo producteur a fondé sa bannière après s’être séparé de Michael Bay de Platinum Dunes, pour ensuite produire le hit d’horreur Un endroit silencieux et son suivi très attendu, qui devrait sortir en salles le 20 mars. Les deux avaient auparavant travaillé avec Bay sur le Massacre à la tronçonneuse et Amityville Horror remakes, ainsi que le Oui-ja et Purge franchises.

Stahelski, ancien cascadeur et deuxième directeur d’unité, a fait ses débuts avec le John Wick et a continué à diriger ses deux suivis acclamés par la critique et financièrement réussis et est en pourparlers pour diriger le quatrième versement, qui est prévu pour une sortie le 21 mai 2021. Il a signé pour développer un redémarrage de la Highlander franchise en 2017, avec des plans pour en faire une trilogie et ramener la musique emblématique de Queen du film original, mais aucun mot n’a été donné depuis. Il retournerait au deuxième champ d’unité pour le dernier versement dans le DCEU, Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un seul Harley Quinn).

Nemec et Applebaum ont précédemment travaillé avec le duo producteur sur le Teenage Mutant Ninja Turtles franchise et sont attachés à stylo le script pour la prochaine Beverly Hills Cop IV.

