Chadwick Boseman pourrait quitter le costume de Black Panther très bientôt

Chadwick Boseman est rapidement devenu l’une des étoiles les plus précieuses du MCU lorsqu’il est devenu Black Panther, cependant sa luminosité semble s’éteindre. Boseman a fait ses débuts en tant que roi T’Challa dans Captain America: Civil War (2016), mais c’est en 2018 que l’histoire de Wakanda est devenue un phénomène culturel qui est devenu le premier film de bande dessinée à obtenir une nomination aux Oscars en tant que Meilleur film Rien n’est pour toujours.

Il n’est pas exagéré de dire que Boseman est l’une des figures du MCU avec un avenir plus que prometteur dans la franchise, mais selon des sources proches de We Got This Covered, ils assurent que sa permanence en tant que Black Panther reste à voir. Apparemment, le rapport est assez fiable (bien que nous ne préférerions pas) car ce sont les mêmes personnes qui ont anticipé l’arrivée du méchant Taskmaster à Black Widow avant même qu’il ne soit révélé, mais cette triste histoire cela aurait à voir avec le fait que Marvel Studios imaginerait éliminer T’Challa en tant que Black Panther pour livrer le manteau du monarque de Wakanda à Shuri, joué par Letitia Wright. Ce qui signifierait que Boseman n’aurait plus de place dans le MCU.

Les plans de Black Panther, bien sûr, semblent avoir beaucoup dérangé Boseman; Cependant, il semble que Marvel soit déterminé à poursuivre ses plans, et il est assuré que la dernière participation de l’acteur au MCU, après Black Panther 2, se produirait dans Avengers 5, et qu’il pourrait s’agir de New Avengers. “On nous a dit qu’à l’heure actuelle, il n’est pas clair si sa carrière dans Marvel se prolongera au-delà de cela », expliquent-ils.

Cela signifierait que Boseman conclurait sa participation au MCU avec six apparitions, y compris Avengers: Inifinity Wars et Endgame.

Quoi qu’il en soit, Black Panther 2 est attendu premières le 6 mai 2022, qui sera réalisé par Ryan Coogler.