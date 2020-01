Chadwick Boseman serait mécontent des plans de Marvel pour une nouvelle panthère noire

Quand Panthère noire enfin sorti en salles en février 2018, cela faisait longtemps. Il y avait des plans pour amener le monarque Wakandan de Marvel sur grand écran depuis des décennies, Wesley Snipes ayant même acheté les droits pour essayer de faire le film dans les années 90. Lorsque le blockbuster MCU a finalement atterri, il n’est devenu rien de moins qu’un phénomène culturel, dominant la conversation pendant des mois sur le chemin de gagner plus de 1,3 milliard de dollars au box-office et de devenir le premier film de bande dessinée à être nominé pour le meilleur film à l’Académie. Prix.

Le succès de Black Panther a instantanément établi le personnage titre comme l’un des super-héros de renom du MCU, mais il ne serait pas injuste de dire que Marvel Studios n’a pas pleinement tiré parti de cet élan. Le double en-tête de Avengers: Infinity War et Endgame n’a pas vraiment donné grand-chose à T’Challa, la star Chadwick Boseman n’apparaissant que pour une poignée de scènes dans les deux films. De toute évidence, il y avait un grand nombre de pièces mobiles tout au long de chaque effort, mais avec sa photo solo toujours au premier plan de la conscience du public, il y avait sûrement plus qu’ils auraient pu faire avec lui.

La suite n’est pas attendue jusqu’en 2022, et devra sans doute reprendre les éléments de ce qui se passe dans le MCU avant cette date. Nous ne connaissons pas encore les détails de l’intrigue, mais si l’on en croit les dernières informations de nos sources, il semble que Boseman ne soit pas le plus satisfait de la direction créative prévue pour le suivi. Et avant de nous y plonger, gardez à l’esprit que ce sont les mêmes sources qui nous ont dit que National Treasure 3 était en développement l’année dernière, et que les spectacles de Mme Marvel et She-Hulk étaient en préparation pour Disney Plus bien avant leur création. annoncé, nous n’avons donc aucune raison d’en douter.

Comme cela a été rapporté depuis un certain temps, le plan est que les films Black Panther finissent par passer le relais à Shuri, ce qui s’est déjà produit dans les bandes dessinées. Et même si cela a du sens, Boseman serait assez mécontent de cela, ce qui est parfaitement compréhensible, car se faire remplacer en tant que leader dans une franchise de plusieurs milliards de dollars n’est un scénario idéal pour aucun acteur. Et bien qu’il ne soit pas exactement au point où il va simplement quitter le rôle, les sources disent que la star a l’impression d’être mise à l’écart et ne veut pas que le titre lui soit retiré.

Malgré cela, Marvel a toujours l’intention que T’Challa passe le cap à un moment donné (car ils poussent vraiment des femmes plus proéminentes sur leur liste de héros) et quant à Boseman, eh bien, il va probablement rester pour un autre film ou deux, avec l’acteur déjà enfermé pour la suite de sa sortie solo de 2018 et devrait également revenir pour Avengers 5 (AKA New Avengers). Mais après cela, il semble qu’il sera progressivement retiré de la franchise alors que Shuri devient le nouveau MCU Panthère noire.