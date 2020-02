Chaîne de télévision BT Sport et options de diffusion en direct – HITC

La Ligue Europa est de retour sur nos écrans cette semaine avec le match Club Brugge contre Manchester United, sans doute le choix du peloton.

L’UEFA Europa League est de retour sur nos écrans cette semaine après la fin des phases de groupes de la compétition en décembre 2019.

Lorsque la compétition reprendra pour les huitièmes de finale, l’équipe qui a franchi les phases de groupes de la Ligue Europa affrontera les équipes qui ont abandonné les phases de groupes de la Ligue des champions.

En conséquence, nous aurons notre première véritable idée des équipes susceptibles de progresser profondément dans les dernières étapes de la compétition européenne.

Une équipe qui a abandonné la Ligue des champions cette saison est le club belge de Bruges (ou Bruges si vous préférez) et ils affronteront Manchester United en milieu de tableau de Premier League.

Club Brugge contre Manchester United

Dans la première division belge, le Club de Bruges imite la course de Liverpool en Premier League et n’a perdu qu’une seule fois cette saison et se trouve actuellement à neuf points de ses rivaux les plus proches.

En conséquence, ils auront sans aucun doute consacré beaucoup d’attention à la visite de Manchester United, un nom redoutable dans le monde du football, qui occupe actuellement la 7e place de la Premier League.

Sur la base de sa seule réputation, Manchester United devrait participer à cette rencontre, mais il sera fascinant de voir si l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer peut mettre de côté sa forme irrégulière de Premier League et lancer une coupe de la Ligue Europa.

Comment regarder

Comme tous les matches de Ligue des Champions et d’Europa League ici au Royaume-Uni, Club Brugge v Manchester United est exclusif à BT Sport et sera diffusé sur BT Sport 2 à partir de 17h15 avec le coup d’envoi du match à 17h55.

Pour regarder, vous aurez besoin d’un abonnement à BT Sport via Sky, Virgin ou BT TV ou vous pouvez diffuser en ligne en achetant un laissez-passer mensuel BT Sport qui vous donne accès à l’application BT Sport.

Les abonnements mensuels sont disponibles auprès de BT pour 25 £ par mois et vous permettent de diffuser BT Sport via les téléviseurs intelligents Samsung, les téléphones portables, les PC ainsi que les consoles de jeux telles que Xbox One et PS4.

Plus Europa League sur BT Sport

Alors que le Club Brugge contre Manchester United est sans doute le match principal des rencontres de la Ligue Europa cette semaine, il y a une multitude d’autres matchs à regarder sur BT Sport le jeudi 20 février.

Toutes les heures indiquées sont des heures de lancement, les programmes de build-up devraient démarrer plus tôt.

Jeudi 20 février

Club Brugge contre Manchester United | BT Sport 2 – ko: 17h55

Copenhague contre Celtic | BT Sport 3 – 17h55

Olympiacos contre Arsenal | BT Sport 2 – 20h00

Rangers contre Braga | BT Sport 3 – 20h00

Wolves contre Espanyol | BT Sport ESPN – 20h00

