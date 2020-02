Chaîne de télévision de Formule 1 et options de diffusion en direct – HITC

La saison de Formule 1 2020 est presque là.

Après plusieurs mois de congé pour les vacances d’hiver, la vie reprend rapidement vie dans le monde de la F1 alors que les 10 équipes ont été occupées à dévoiler leurs challengers 2020 cette semaine avant la saison à venir.

Avant que la première course de la saison puisse commencer, il y a cependant le petit obstacle des tests de pré-saison à surmonter en premier; six jours de conduite ininterrompue pour les voitures et les conducteurs, affinant les configurations et éliminant les défauts des voitures nouvellement construites.

En 2020, les tests de pré-saison sont traités comme un événement officiel pour la première fois, ce qui signifie que nous devrions avoir une couverture télévisée assez complète lorsque le Circuit de Catalunya accueillera le paddock F1 fin février.

Calendrier des tests

Les tests de pré-saison commencent le mercredi 19 février et se dérouleront pendant trois jours, avant que les équipes ne se réunissent à nouveau une semaine plus tard, le 26, pour trois autres jours.

Le premier jour des tests de pré-saison a vu les équipes accumuler les milles avec Mercedes sans surprise devant, Lewis Hamilton et Valterri Bottas établissant les deux temps les plus rapides, 1: 16,976 et 1: 17,313 respectivement, ainsi que bouclant 173 tours entre les deux. pilotes (Ham – 94, Bot – 79).

Après une heure de course lors de la deuxième journée, Pierre Gasly d’Alpha Tauri mène le peloton en temps au tour (1: 18.749) tandis que Lewis Hamilton et Romain Grosjean mènent en termes de kilométrage après avoir parcouru 21 tours.

Mercredi 19 février | 08h00 – 12h00 et 13h00 – 17h00 GMT

Jeudi 20 février | 08h00 – 12h00 et 13h00 – 17h00 GMT

Vendredi 21 février | 08h00 – 12h00 et 13h00 – 17h00 GMT

Mercredi 26 février | 08h00 – 12h00 et 13h00 – 17h00 GMT

Jeudi 27 février | 08h00 – 12h00 et 13h00 – 17h00 GMT

28 février | 08h00 – 12h00 et 13h00 – 17h00 GMT

Comment regarder

Pour les fans du Royaume-Uni, la seule façon de regarder la couverture en direct des tests de pré-saison est via Sky Sports F1, avec de courts extraits qui devraient apparaître quotidiennement sur la chaîne YouTube officielle de F1.

Pendant la saison principale, Sky Sports F1 diffusera une couverture en direct de chaque course cette saison avec Channel 4 montrant les faits saillants de chaque course ainsi qu’une couverture en direct du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone.

Certains téléspectateurs internationaux peuvent avoir accès à F1 TV, une application où les fans peuvent diffuser l’action directement depuis la Formule 1 elle-même.

Accéder à Sky Sports F1

Pour accéder à Sky Sports F1 à la télévision, vous aurez besoin d’un forfait Sky Sports de Sky, Virgin ou BT TV.

Alternativement, Sky Sports F1 est également disponible en streaming via l’application Now TV qui est disponible sur PC, mobiles, certains téléviseurs intelligents, ainsi que sur les consoles de jeux et les boîtiers Now TV et Apple TV.

Au moment de la rédaction du présent document, un abonnement mensuel Sky Sports sur Now TV coûterait 33,99 £ (mais il existe actuellement un accord sur l’offre, facturant 19,99 £ par mois pendant 6 mois).

Pendant ce temps, un laissez-passer hebdomadaire coûte 14,98 £ et enfin, un laissez-passer d’une journée vous coûtera 9,98 £.

Dans d’autres nouvelles, Casting Love Dot Com: Apprenez à connaître Brave Williams et Tobias Truvillion