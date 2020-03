Chaîne de télévision de Formule 1 et options de diffusion en direct – HITC

La saison de Formule 1 2020 est presque là avec le Grand Prix d’Australie qui se prépare à accueillir la première course de la nouvelle campagne.

Après des mois loin de nos écrans, la Formule 1 est sur le point de reprendre vie alors que le premier Grand Prix de la saison 2020 se profile.

La saison devrait être un thriller et pourrait être une année record pour Mercedes et Lewis Hamilton alors qu’ils poursuivent tous les deux leur septième titre de champion du monde.

Après six jours de tests à Barcelone, Mercedes ressemble à nouveau aux favoris chauds, mais les goûts de Red Bull et Ferrari ne peuvent jamais vraiment être réduits.

L’action commence avec l’entraînement le 13 mars avant l’arrivée du jour de la course le 15 mars, mais comment les fans du Royaume-Uni peuvent-ils se connecter?

Le Grand Prix d’Australie 2020

Grâce au décalage horaire en dessous, les fans espérant assister à chaque session de F1 en direct seront dans des nuits très tardives ou très tôt le matin.

Pratique 1 | 13 mars 1h00 (12h00)

Pratique 2 | 13 mars 5h00 (16h00)

Pratique 3 | 14 mars 3h00 (14h00)

Qualification | 14 mars 6h00 (17h00)

Race | 15 mars 5 h 10 (16 h 10)

L’heure indiquée est GMT et l’heure locale en Australie est indiquée entre parenthèses.

Heureusement, les chaînes de télévision du Royaume-Uni répéteront les séances à des heures plus raisonnables pendant la journée.

Tournez 1 action au GP d’Australie 2019

Où regarder

Pour les fans qui souhaitent se connecter à la nouvelle saison de Formule 1, deux options sont disponibles.

Sky Sports F1 présentera chaque séance d’essais, séances de qualification et courses pendant toute la saison de F1 en direct, mais cela a évidemment un coût.

Pour les fans qui souhaitent regarder la télévision en clair, Channel 4 présentera à nouveau les temps forts des qualifications et des courses à chaque événement de la saison 2020 ainsi qu’une couverture en direct du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Comment regarder Sky Sports F1

Pour accéder à Sky Sports F1 à la télévision, vous aurez besoin d’un forfait Sky Sports de Sky, Virgin ou BT TV.

Alternativement, Sky Sports F1 est également disponible pour le streaming via le service de streaming Now TV qui est disponible sur PC, mobiles, téléviseurs intelligents LG, ainsi que sur les consoles de jeux et les boîtiers Now TV et Apple TV.

Au moment de la rédaction du présent document, un abonnement mensuel Sky Sports sur Now TV coûte 33,99 £.

Pendant ce temps, un laissez-passer hebdomadaire coûte 14,98 £ et enfin, un laissez-passer d’une journée vous coûtera 9,98 £.

Cependant, les fans de F1 peuvent profiter d’une offre spéciale Now TV, l’abonnement de saison de Formule 1. Pour un paiement unique de 198 £, les fans peuvent accéder à tous les Sky Sports (pas seulement Sky Sports F1) pendant toute la saison de F1. Cette offre, valable jusqu’au 31 mars, équivaut à seulement 9 £ par course.

Cette offre, valable jusqu’au 31 mars, équivaut à seulement 9 £ par course.

Dans les autres news, Carole & Tuesday partie 3 est-elle confirmée? L’anime de Netflix a toujours des fans qui en redemandent!