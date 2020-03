Chaîne de télévision et offres spéciales de diffusion en direct – HITC

La saison de Formule 1 2020 est presque là.

Après plusieurs mois de congé pour les vacances d’hiver et six jours d’essais, la vie reprend rapidement vie dans le monde de la F1 alors que les 10 équipes se préparent pour le premier Grand Prix de la nouvelle saison.

2020 promet d’être une année record pour la Formule 1 alors que le championnat célèbre son 70e anniversaire.

Non seulement Mercedes vise-t-elle son septième titre consécutif de constructeurs, mais Lewis Hamilton pourrait égaler les records de longue date de Michael Schumacher en championnat et en victoires de course.

Cela promet d’être une saison fascinante, mais comment les fans peuvent-ils se connecter à l’action?

Comment regarder

Pour les fans du Royaume-Uni, la seule façon de regarder la couverture en direct de chaque séance d’entraînement et de qualification et course est via Sky Sports F1, avec des faits saillants apparaissant également sur la chaîne YouTube officielle de F1.

Pour les fans qui souhaitent regarder la F1 sur la télévision gratuite, leur seule option sera à nouveau la chaîne 4, qui devrait présenter les temps forts de chaque course en 2020 et offrir une couverture en direct du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone.

Certains téléspectateurs internationaux peuvent avoir accès à F1 TV, une application où les fans peuvent diffuser l’action directement depuis la Formule 1 elle-même, mais cette fonctionnalité n’est pas disponible au Royaume-Uni.

Accéder à Sky Sports F1

Pour accéder à Sky Sports F1 à la télévision, vous aurez besoin d’un forfait Sky Sports de Sky, Virgin ou BT TV.

Alternativement, Sky Sports F1 est également disponible en streaming via l’application Now TV qui est disponible sur PC, mobiles, certains téléviseurs intelligents, ainsi que sur les consoles de jeux et les boîtiers Now TV et Apple TV.

Au moment de la rédaction du présent document, un abonnement mensuel Sky Sports sur Now TV coûterait 33,99 £.

Pendant ce temps, un laissez-passer hebdomadaire coûte 14,98 £ et enfin, un laissez-passer d’une journée vous coûtera 9,98 £.

Cependant, les fans de F1 peuvent profiter d’une offre spéciale Now TV, l’abonnement de saison de Formule 1. Pour un paiement unique de 198 £, les fans peuvent accéder à tous les Sky Sports (pas seulement Sky Sports F1) pendant toute la saison de F1. Cette offre, valable jusqu’au 31 mars, équivaut à seulement 9 £ par course.

Calendrier de Formule 1 2020

13 – 15 mars | Grand Prix d’Australie

20-22 mars | Grand Prix de Bahreïn

3 au 5 avril | Grand Prix du Vietnam

1er – 3 mai | Grand Prix des Pays-Bas

8 – 10 mai | Grand Prix d’Espagne

21 – 24 mai | Grand Prix de Monaco

5 au 7 juin | Grand Prix d’Azerbaïdjan

12 – 14 juin | Grand Prix du Canada

3 au 5 juillet | Grand Prix d’Autriche

17 – 19 juillet | Grand Prix britannique

31 juillet – 2 août | Grand Prix de Hongrie

28 – 30 août | Grand Prix de Belgique

4 – 6 septembre | Grand Prix d’Italie

18 au 20 septembre | Grand Prix de Singapour

25-27 septembre | Grand Prix de Russie

9 – 11 octobre | Grand Prix du Japon

23 – 25 octobre | Grand Prix des États-Unis

30 octobre – 1er novembre | Grand Prix de Mexico

13 – 15 novembre | Grand Prix du Brésil

27-29 novembre | Grand Prix d’Abu Dhabi

Reporté | Grand Prix de Chine

