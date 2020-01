Chaîne de télévision et options de diffusion en direct – HITC

La saison de Formule E 2019/20 est bien engagée, mais comment les fans peuvent-ils se connecter?

Alors que la Formule 1 est toujours considérée comme le summum du sport automobile, il existe de nombreuses autres catégories de course qui offrent rapidement beaucoup de concurrence au roi du sport automobile.

L’une de ces catégories est la Formule E qui est en hausse depuis sa première saison en 2014/15 et sa croissance impressionnante ne devrait que se poursuivre.

Cela tient en partie au fait que la Formule E vise à être aussi accessible que possible, alors que la couverture en direct de la Formule 1, au moins ici au Royaume-Uni, est cachée derrière un mur payant Sky Sports.

Mais comment les téléspectateurs britanniques peuvent-ils se connecter à l’action de Formule E pendant la saison 2019/20?

Jusqu’à présent, la saison de Formule E 2019/20

Après avoir débuté le 22 novembre avec une course à double tête en Arabie Saoudite, trois manches de la saison de Formule E sont désormais terminées.

L’ancien pilote de McLaren F1 Stoffel Vandoorne est en tête du championnat avec 38 points bien qu’il n’ait pas remporté de course jusqu’à présent avec Sam Bird, Alexander Sims et Max Guenther remportant tous des victoires à Diryiah et Santiago (Chili) dans les trois manches jusqu’à présent.

À venir

Avec trois tours terminés au moment de la rédaction du présent rapport, il reste 11 courses de plus à venir des grandes villes du monde entier.

Le premier d’entre eux vient de Mexico le 15 février, suivi de près par Marrakech au Maroc le 29 février.

La saison 2019/20 devrait se dérouler jusqu’en juillet, date à laquelle nous serons accueillis avec une épopée double tête à Londres les 25 et 26 juillet pour marquer la fin de la campagne.

Comment regarder

Les fans désireux de regarder le reste de la saison seront heureux de savoir qu’il existe de nombreuses options de visualisation disponibles pour le reste de la campagne en cours.

Pour les téléspectateurs au Royaume-Uni, pour regarder toute la couverture en direct, vous pouvez diffuser en direct la pratique, les qualifications et la course via BBC iPlayer avec des rediffusions complètes disponibles pendant un mois après la diffusion.

La chaîne YouTube de Formula E diffuse également en direct les séances d’entraînement et de qualification, mais ne présente que de brefs moments forts des courses elles-mêmes.

Pour les temps forts d’une course d’une heure, les fans peuvent se connecter à Eurosport 1 et Quest.

Le prochain rendez-vous du calendrier de la Formule E est le E-prix de Mexico qui se dirige le 15 février.

Dans d’autres nouvelles, Game of Thrones contre Fear the Walking Dead: brillance déchirante ou fond d’écran télévisé