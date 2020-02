Chaîne de télévision et options de diffusion en direct – HITC

La Ligue des champions est de retour sur nos écrans cette semaine, mais comment les fans peuvent-ils se connecter à l’Atletico Madrid contre Liverpool?

Après la fin des phases de groupes en décembre, la Ligue des champions est enfin revenue de ses vacances d’hiver cette semaine.

Non seulement cela, mais le summum du football européen est de retour avec d’énormes matchs en perspective qui nous donneront sans aucun doute une idée plus précise de qui pourrait soulever le trophée très convoité à la fin de la saison.

Le lien entre l’Atletico Madrid et les champions élus de la Premier League, Liverpool, est sans conteste la première place de la finale des 16es de finale, mais comment les fans peuvent-ils se connecter?

Atletico Madrid v Liverpool

L’Atletico Madrid v Liverpool est sans doute la rencontre la plus accrocheuse du premier tour à élimination directe de la Ligue des champions.

Les leaders invaincus en fuite de la Premier League doivent faire face à un test extrêmement difficile dans l’équipe Atleti difficile à battre de Deigo Simeone dans le stade même où Liverpool a remporté le trophée de la Ligue des champions en mai 2019.

L’équipe de Jurgen Klopp espérera sans aucun doute le résultat de sa dernière visite à la Wanda Metropolitano de Madrid, mais plutôt que Tottenham, face à l’équipe qui a fait du stade son domicile ces dernières années.

Comment regarder

Comme tous les matches de la Ligue des champions ici au Royaume-Uni, l’Atletico Madrid v Liverpool est exclusif à BT Sport et est diffusé sur BT Sport à partir de 19h00 sur BT Sport 2, le match lui-même débutant à 20h00.

Pour regarder, vous aurez besoin d’un abonnement à BT Sport via Sky, Virgin ou BT TV ou vous pouvez diffuser en ligne en achetant un laissez-passer mensuel BT Sport qui vous donne accès à l’application BT Sport.

Les abonnements mensuels sont disponibles auprès de BT pour 25 £ par mois et vous permettent de diffuser BT Sport via les téléviseurs intelligents Samsung, les téléphones portables, les PC ainsi que les consoles de jeux telles que Xbox One et PS4.

Plus de Ligue des Champions cette semaine

L’Atletico Madrid v Liverpool n’est pas le seul match de Ligue des Champions à se diriger vers BT Sport cette semaine avec le match suivant qui devrait également apparaître sur nos écrans mardi et mercredi respectivement:

Mardi 18 février

Atletico Madrid contre Liverpool | BT Sport 2 – Coup d’envoi 20h00

Borussia Dortmund contre Paris Saint Germain | BT Sport 3 – Coup d’envoi 20h00

Mercredi 19 février

Tottenham contre RB Leipzig | BT Sport 2 – Coup d’envoi 20h00

Atalanta contre Valence | BT Sport 3 – Coup d’envoi 20h00

