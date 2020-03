Chaîne de télévision et options de diffusion en direct – HITC

La saison MotoGP 2020 est presque là, mais comment les fans peuvent-ils se connecter?

Après que la saison 2019 ait vu l’Espagnol Marc Marquez remporter son sixième championnat du monde de MotoGP en sept ans, le sport est sur sa pause hivernale traditionnelle depuis novembre.

Ce sera au peloton de 21 pilotes (22 dont Marquez) de freiner la course dominante de l’Espagnol de 27 ans alors qu’il part à la recherche d’un septième titre en MotoGP.

Après des mois d’attente, la saison 2020 approche à grands pas après des tests de pré-saison en Malaisie et au Qatar.

Mais comment les fans de MotoGP au Royaume-Uni peuvent-ils se mettre au diapason?

La saison MotoGP 2020

La saison 2020 de MotoGP a subi un coup dur car les deux premières épreuves de l’année, le Qatar et la Thaïlande, ont toutes deux été annulées ou reportées en raison de l’épidémie de coronavirus.

Cela signifie que la saison commencera le 5 avril pour le Grand Prix des Amériques plutôt que le 8 mars pour le Grand Prix du Qatar comme initialement prévu.

Où regarder

Lorsque la saison commencera finalement en avril, à condition qu’aucun autre événement ne soit reporté ou annulé, les fans du Royaume-Uni peuvent regarder toutes les séances d’entraînement, de qualification et de course via BT Sport qui détiennent les droits du MotoGP depuis 2014 et ont un accord en place jusqu’en 2021.

Comment regarder

Pour regarder BT Sport, vous aurez besoin d’un abonnement auprès de vos fournisseurs de télévision, que ce soit Virgin, Sky ou BT.

Alternativement, vous pouvez diffuser l’action directement depuis BT Sport eux-mêmes via l’application BT Sport qui est disponible sur PC, mobile, téléviseurs intelligents Samsung et consoles de jeux.

Vous pouvez acheter des abonnements mensuels pour BT Sport à partir de 25 £ par mois.

Le calendrier MotoGP 2020

8 mars | Grand Prix du Qatar (annulé)

22 mars | Grand Prix de Thaïlande (reporté)

5 avril | Grand Prix des Amériques

19 avril | Grand Prix d’Argentine

3 mai | Grand Prix d’Espagne

17 mai | Grand Prix de France

31 mai | Grand Prix d’Italie

7 juin | Grand Prix de Catalogne

21 juin | Grand Prix d’Allemagne

28 juin | Grand Prix des Pays-Bas

12 juillet | Grand Prix de Finlande

9 août | Grand Prix tchèque

16 août | Grand Prix d’Autriche

30 août | Grand Prix britannique

13 septembre | Grand Prix de Saint-Marin

4 octobre | Grand Prix d’Aragon

18 octobre | Grand Prix du Japon

25 octobre | Grand Prix d’Australie

1er novembre | Grand Prix de Malaisie

15 novembre | Grand Prix de Valence

