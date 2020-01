Chambers Justin Chambers quitte Grey’s Anatomy après 15 ans

Justin Chambers

L’acteur qui incarne le Dr Alex Karev est apparu pour la dernière fois dans l’épisode 350 de la série.

La star de Grey’S Anatomy, Justin Chambers, s’éloigne du drame médical réussi après 15 ans.

L’acteur, connu pour son rôle de Dr Alex Karev, est apparu pour la dernière fois dans l’épisode 350 de la série, diffusée aux États-Unis en novembre (2019), dans le cadre de la saison en cours 16, et n’a filmé aucun Un autre épisode depuis lors.

Dans une déclaration publiée à Deadline, Chambers a expliqué la raison de son départ et a écrit: “Il n’y a pas de bon moment pour dire au revoir à un spectacle et à un personnage qui ont défini une grande partie de ma vie au cours des 15 dernières années.”

«Depuis un certain temps, cependant, j’espère diversifier mes rôles d’acteur et mes choix de carrière. Et, quand j’ai 50 ans et que je suis bénie avec ma femme remarquable et solidaire et mes cinq merveilleux enfants, c’est maintenant ce moment. »

Chambers a ensuite exprimé sa gratitude au créateur de Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes, et aux trois autres stars originales de la série.

«Je tiens à remercier la famille ABC, Shonda Rimes, les membres originaux de la distribution Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens, et le reste de la distribution et de l’équipe incroyables, passées et présentes, et bien sûr, les fans d’un voyage extraordinaire », a-t-il poursuivi.

Grey’s Anatomy a fait ses débuts en 2005 et se poursuivra pendant au moins un an après que les patrons du réseau aient renouvelé la série pour leur 17e saison, avec Ellen Pompeo.