Chamín Correa décède, une icône du romantisme au Mexique

Le musicien mexicain Chamín Correa qui s’appelait aussi “Le requinto d’or“, aujourd’hui, il a éteint sa lumière, selon les informations du chanteur Carlos Cuevas.

Fua à travers son compte officiel de Twitter Quoi Grottes Il a publié la triste nouvelle en publiant le message suivant:

Avec une profonde tristesse, j’informe que mon grand professeur et ami vient de passer le requinto de México @ChaminCorrea, créateur de grands arrangements musicaux et de grands artistes. QEPD

Benjamin Correa, mieux connu sous son nom de scène Chamín Correa, est né à Mexico, avant le District fédéral le 4 décembre 1929 et est décédé aujourd’hui, le 14 janvier 2020; C’était un musicien mexicain. Il s’est spécialisé dans la musique romantique avec divers chanteurs, il est connu pour sa façon de jouer le requinto.

Il est né dans une famille qui aime la musique. Il a été le fondateur du trio musical Les trois chevaliers avec Roberto Cantoral et Leonel Galvez depuis 1951 qui a rendu célèbres les thèmes de “La montre“et”Le bateau“.

Sa mort est le résultat d’avoir été victime d’un infarctus du myocarde.

En 1964, sa guitare accompagne Fleur sauvage dans douze de ses succès: les rancheras “That love”, “Sweet honey”, “Le train sans passagers”, “My little paille house”, “Mon destin était de t’aimer” et “Old cactus”, et dans les boléros “Thinking” en vous “,” Une vie “,” Faux “,” Aimer et vivre “,” Mes pensées “et” Je ne t’aime plus “. Ces douze chansons ont été incluses dans l’album La fleur sauvage sentimentale, un record qui a été un grand succès commercial.

Il a réalisé et produit avec ses arrangements, des personnages comme Lucia Mendez, Sweet (chanteur), Enrique GuzmanRosée Dúrcal, Gloria Estefan, Oscar Chavez, Julio Iglesias, Tehua et Lucho Gatica entre autres.

En 1998, il a participé avec sa requinto à l’enregistrement du disque “Livraison totale“du groupe du nord Tyrans du Nord.

