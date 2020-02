Champignons dans la tête?! Éliminez-les avec ces puissants remèdes maison

Les champignons sur la tête sont généralement une vraie pierre dans la chaussure, en plus d’aller voir votre dermatologue de confiance, vous pouvez commencer à appliquer ces remèdes maison super simples.

27 février 2020

Appliquer de l’ail sur le cuir chevelu

L’ail est un ingrédient naturel super puissant pour éliminer le champignon, mais pour les personnes sensibles, il pourrait être très fort. Essayez une petite partie avant de le faire complètement sur l’ensemble de votre cuir chevelu.

Vous aurez besoin de:

½ tasse de jus de citron

6 feuilles de romarin

5 gousses d’ail

Pas à pas:

Éplucher, laver et écraser les gousses d’ail et les faire bouillir avec les autres ingrédients pendant au moins 10 minutes. Lorsque le mélange est chaud, appliquez-le sur votre cuir chevelu et faites quelques massages.

Combattez le champignon de votre cuir chevelu avec ces ingrédients puissants

Bicarbonate de sodium contre les champignons du cuir chevelu

Le bicarbonate de soude ainsi que l’exfoliant servent à éliminer les bactéries et à apaiser les démangeaisons. Pour cela, vous aurez besoin de:

1 tasse d’eau tiède-chaude

1 cuillère à café de bicarbonate de soude

Mélanger le bicarbonate de soude dans l’eau et l’appliquer sur le cuir chevelu après le bain et laisser agir 5 à 10 minutes. Après un certain temps, rincez-vous soigneusement la tête avec beaucoup d’eau.

