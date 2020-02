Chance The Rapper & Lizzo Go Way Back

Chance The Rapper partage quelques images #TBT d’une interview que Lizzo a réalisée avec lui à l’époque “Acid Rap”.



Pour ceux qui se sentent un peu déprimés aujourd’hui, n’ayez pas peur – Chance the Rapper est là pour sauver la situation. Avec une petite séquence #TBT, le rappeur a refait surface un vieux clip d’une interview qu’il avait faite avant la sortie d’Acid Rap. Mais ce qui rend ce clip encore plus remarquable, c’est que Lizzo est celle qui mène l’interview avant qu’elle ne soit célèbre.

“#tbt quelqu’un reconnaît la femme qui m’interviewe ??” Il a légendé la photo. “C’était en 2012, un an avant même que Acid Rap ne tombe, et j’étais interviewé pour un petit magazine à Minneapolis appelé GreenRoom, juste après une petite émission à laquelle je jouais”, a-t-il poursuivi. “J’ai regardé Lizzo travailler son cul pour devenir le plus grand numéro du monde et ce n’était rien d’autre que le travail acharné d’elle et de ses meilleurs amis du premier jour, et son propre talent donné par Dieu. Je suis extrêmement fier d’elle et tellement inspiré par son voyage. “

L’interview a eu lieu à Minneapolis fin 2012, des mois avant que Chance ne lâche Acid Rap et près d’un an avant la sortie du premier album de Lizzo, Lizzobangers. Bien sûr, le succès grand public de Lizzo a considérablement augmenté depuis ces jours. Chance a même noté que les deux ont le même nombre de prix Grammy et devraient jouer le même festival à Houston dans les prochaines semaines.

Regardez le clip ci-dessous.

.