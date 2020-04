Chance The Rapper partage le nouveau morceau d’IG Song. Lil Wayne & Young Thug: écouter

Chance est de retour avec sa 8ème chanson Instagram.



Si vous ne l’avez pas encore remarqué, Chance The Rapper publie des chansons aléatoires exclusivement sur sa page Instagram depuis environ la semaine dernière, dont l’une mettait en vedette Daniel Caesar. Aujourd’hui, pour sa 8e sortie, l’artiste de Chicago décide de creuser dans le coffre-fort et de faire appel à quelques amis superstars pour l’aider, à savoir Lil Wayne et Young Thug.

Paras Griffin / .

Malheureusement, il n’y a pas de titre de chanson ou d’informations sur l’album, à part sa «chanson Instagram 8», mais je ne serais pas surpris si ces sorties font partie d’un projet plus important. Quoi qu’il en soit, cette chanson est pour le moins du feu. Sur une production échantillonnée et applaudissante, Chance se vante de son dressing et de ses femmes, tandis que Wayne modifie son flux et crache ses barres métaphoriques signature, faisant référence à son poussin latéral dans le processus. “Ma chienne principale dit qu’elle se sent secondaire / amour, tu t’inquiètes pour toi et pas pour l’autre chienne que je raconte”, rappe Tunechi.

Thugger d’autre part gère le 3ème couplet et rappe sur ses diamants, sa mode et ses chiennes. “Mets mon pouce dans ses fesses, donc je suppose qu’elle a de la glace sur sa merde”, rap Thugger.

Écoutez la collaboration surprise et dites-nous ce que vous en pensez. Qui avait le meilleur couplet?

