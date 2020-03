Chance the Rapper se joint à Sesame Street Movie

Chance the Rapper se dirige vers Rue de Sesame. Selon Collider, le talentueux rappeur, chanteur et auteur-compositeur a signé pour jouer en face d’Anne Hathaway dans la prochaine adaptation musicale basée sur la série télévisée bien-aimée. Chance jouera l’aide du maire dans le film, qui, par collisionneur, “Devrait dynamiser un ensemble solide de stars diverses, un film de 2011 de La Disney Les Muppets.”

CONNEXES: Jumanji exclusif: le clip de niveau supérieur plonge dans la fabrication de la suite

Le film, qui mettra en vedette Anne Hathaway (Ocean’s 8), suivra Big Bird et ses amis alors qu’ils se retrouvent mystérieusement transportés à Manhattan et apparemment incapables de retourner chez eux sur Sesame Street et de faire équipe avec un animateur d’histoire pour la sauver. séries de l’annulation et de prouver l’existence de la maison des favoris de l’enfance dans le monde, tout en évitant un maire maléfique qui tente de contrecarrer leurs efforts.

Portlandia réalisateur et co-créateur Jonathan Krisel (Paniers, Kroll Show) dirigera la comédie musicale en direct de Sesame Street, une série éducative créée en 1969 sur PBS et créée par Joan Ganz Cooney et Lloyd Morriset. L’émission présente une combinaison d’action en direct et de marionnettes, ainsi que de l’animation. Il est surtout connu comme la maison de Big Bird, Bert, Ernie, Grover, Oscar the Grouch, Cookie Monster et Elmo, tous créés par Jim Henson.

CONNEXES: Le pilote B de la SCB, Positive Lands, Thomas Middleditch à la tête

Chance the Rapper, alias Chance Bennett, a récemment figuré dans le succès à succès de l’été dernier Le roi Lion, ainsi que la comédie Netflix Entre deux fougères: le film. Il est également apparu sur Rue de Sesame en janvier 2019 pour ceux d’entre vous qui jouent le match à domicile.