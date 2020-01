Chandra Wilson: «Grey’s Anatomy» dans la saison 16, épisode 10

HISTOIRES CONNEXES

L’ARTISTE | Chandra Wilson

LE SPECTACLE | L’anatomie de Grey

L’ÉPISODE | «Aidez-moi toute la nuit» (23 janvier 2020)

LA PERFORMANCE | Dans la première d’hiver de Grey’s Anatomy, jeudi, alors que Bailey luttait pour reprendre le contrôle après sa fausse couche et l’accident qui avait mis en péril son mari Ben, Wilson a dessiné le portrait d’une femme sur le point d’être si réelle, tout cela faisait mal.

Parfois, l’actrice a utilisé de larges coups – lorsque Bailey a mis de côté ses émotions bouillonnantes en ordonnant à Schmitt de faire de même, par exemple, et lorsqu’elle a paniqué que Helm allait mourir sur la table d’opération juste en face d’elle. D’autres fois, Wilson a tracé des lignes fines – comme lorsqu’elle a laissé la terreur et le soulagement se battre dans ses yeux au moment où le cœur de Helm a redémarré.

Mais ce qui a vraiment fait du portrait de la douleur et de la rage de Wilson un tel chef-d’œuvre, c’est la touche finale qu’elle y a mise. Lorsque Richard a assuré à Bailey que ses résidents allaient bien… tout le monde allait bien, elle s’est enfin autorisée non seulement à exprimer les sentiments qu’elle étouffait, mais à les ressentir. La voix de Wilson aussi crue qu’une blessure fraîche, Bailey a répondu que non, tout le monde n’allait pas bien – elle ne l’était pas.

Avec cela, son portrait a laissé bouillir un cocktail toxique de colère et de chagrin alors que Bailey s’étonnait que sa fille ait été là un moment et le suivant, elle venait juste de… partir. Et Bailey ne pouvait rien faire d’autre que de rester là et de la perdre. À ce moment-là, nous étions également impuissants. Alors que Wilson submergeait Bailey dans la douleur, nous ne pouvions que nous asseoir là et regarder, dans une mesure égale, le cœur brisé et impressionné.

MENTION HONORABLE | Nous savons que les pouvoirs en place ont déjà une idée de qui obtiendra une retombée une fois le drame criminel terminé dans quelques semaines. Mais s’il reste de la marge de manœuvre, nous aimerions faire pression pour Elisa Marie – parce que dans l’épisode de dimanche, Mattea Conforti était médaillé d’or. Nous avons toujours aimé sa représentation de la jeune fille de Proctor, mais le versement de cette semaine a montré sa capacité à jouer la réalité douloureuse d’une fille innocente manipulée par un monde plein de très mauvaises personnes. Le deuil intériorisé d’Elisa Marie sur la mort de ses parents s’est manifesté dans tous les choix de Conforti, culminant avec la façon dont Elisa Marie semblait incapable de décider s’il fallait craindre Tommy ou lui raconter sa triste histoire de vie. Si Conforti est si bon ce jeune, nous avons hâte de voir ce que les prochaines années vont apporter.

MENTION HONORABLE | L’anxiété est une condition cruelle qui crée un tourment intérieur dévorant tandis que ses victimes luttent pour maintenir le statu quo. La performance de Niles Fitch dans This Is Us de jeudi prouve qu’il comprend parfaitement cette douloureuse dichotomie. Fitch était tellement crédible pendant que Randall, un étudiant d’université, réprimait ses inquiétudes, puis brisait le cœur alors que ces inquiétudes refaisaient surface comme des cauchemars inévitables. Mais nous avons été très impressionnés par la scène dans laquelle lui et sa nouvelle petite amie Beth ont discuté de la perspective d’une thérapie. Fitch a parlé calmement mais fermement, montrant l’hésitation de Randall à discuter de cet aspect débilitant de sa personnalité – mais il a également laissé une certaine vulnérabilité et de l’espoir s’infiltrer. Peut-être le plus impressionnant, Fitch a étroitement reflété l’approche de la co-star Sterling K. Brown à la situation de Randall, prêtant à l’heure une ligne qui a renforcé l’épisode dans son ensemble.

MENTION HONORABLE | Dans la saison 2 de Sex Education de Netflix, Aimee Lou Wood a superbement dramatisé les montagnes russes d’émotions qui frappent une victime d’agression sexuelle. Mais c’est dans l’épisode 7, lorsque son personnage Aimée ne pouvait plus équilibrer ses innombrables états d’esprit, que l’actrice a vraiment brillé. «S’il pouvait faire quelque chose comme ça, alors n’importe qui le pourrait», a-t-elle expliqué à ses amis. “Je me sentais toujours en sécurité avant et maintenant je ne le fais pas.” Alors qu’Aimee devenait plus consciente de ses sentiments, la vulnérabilité et les manières de Wood ont vendu les dommages psychologiques de son personnage. Avec le soutien de ses copines (et un voyage dans un dépotoir), elle a poussé la rage. “Je suis fâchée qu’un homme horrible ait ruiné mon meilleur jean et personne n’a rien fait et maintenant je ne peux plus monter dans le bus f-king!”, A-t-elle crié en brisant une voiture en morceaux. La performance de Wood nous a permis d’être témoin des effets dévastateurs de l’agression sexuelle sur une jeune femme. Au moment où Aimée est montée courageusement dans ce bus, Wood l’avait transformée de victime effrayante en survivant effronté.

