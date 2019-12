Chanfle! Voilà à quoi ressemble le nouveau protagoniste de "You" en maillot de bain, Mamita!

Ambyr Childers incarne Candace Stone et réapparaît cette saison en tant qu'ex petite amie du protagoniste Joe Goldberg … Quelle beauté d'une femme!

27 décembre 2019

Pour ceux qui ont vu la première saison de "Vous"le nom de"Candace Stone"Cela ressemble à un mystère … Et ce personnage, joué par Ambyr Childers, nous avons été surpris juste à la fin de se montrer vivant, alors que beaucoup pensaient qu'il était mort.

Dans la bande-annonce de la deuxième saison de la série, nous voyons que "Candace " revenez … Comme nous ne savons toujours pas pourquoi, ce que nous pouvons faire est de "traquer" cette actrice pour voir ce que nous savons d'elle.

Selon Wikipedia, Ambyr Childers Il a 31 ans et ce serait sa plus grande participation à une série de grande envergure. Auparavant, il a travaillé sur plusieurs projets télévisés tels que LA. 7, Tous mes enfants, Colby Chandler, Ray Donovan et Verseau et aussi dans certains films.

En regardant sur Instagram, nous avons plusieurs photos de Ambyr la modélisation et la vérité est que nous manquons de mots pour la voir en maillot de bain.

Beau et talentueux! Certainement Ambyr Childers et Candace Stone Ce sont deux noms qui sonneront beaucoup en 2020.

