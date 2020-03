Changement de la date de sortie d’Escape Room 2 et de Top Gun Maverick – / Film

Bonté gracieuse, grandes boules de feu: Paramount a décidé de laisser Top Gun: Maverick prendre son envol deux jours plus tôt que prévu. La suite tant attendue du classique de Tony Scott en 1986 sortira désormais en salles mercredi, 24 juin 2020 au lieu du vendredi 26 juin. Pendant ce temps, chez Sony, ce studio a retardé la suite de l’horreur Escape Room 2 encore une fois, le redémarrage jusqu’à 30 décembre 2020.

Deadline rapporte que Top Gun: Maverick sera lancé deux jours plus tôt que prévu, bien que nous aurions probablement dû voir cela arriver, car la société a fait des choses similaires avec des tentes d’été dans le passé. C’est une décision intelligente, compte tenu de la suite d’animation Trolls World Tour de Universal, de l’adaptation musicale de Warner Bros de In the Heights, des Minions animés d’Illumination Entertainment: The Rise of Gru et de la comédie de jeu vidéo de Ryan Reynolds, Free Guy, tous en juillet 3, donc cela devrait donner à Maverick un peu plus d’espace pour voler jusqu’à ce que la concurrence soit plus importante. C’est l’un de nos films les plus attendus de 2020, donc quel que soit le raisonnement pour son changement de date de sortie, je suis juste content que ce soit ouverture plus tôt que prévu.

La première Escape Room a généré plus de 155 millions de dollars dans le monde avec un budget de seulement 9 millions de dollars lors de son ouverture en 2019, ce qui a poussé Sony à donner immédiatement le feu vert à une suite. Escape Room 2 devait initialement ouvrir le 17 avril 2020, mais il a été repoussé au 14 août. Il a maintenant été déplacé à nouveau – jusqu’au 30 décembre. La date de sortie de la fin de l’été donnait l’impression que le studio était fier de ce qu’ils avaient et le positionnait pour le succès. Mais la sortie dans une machine à sous de fin d’année lorsque des films comme le remake de West Side Story de Steven Spielberg, la prise de Denis Villeneuve sur Dune, le film de Paul Greengrass réalisé par Tom Hanks News of the World, le thriller historique de Ridley Scott The Last Duel, The Croods 2 de DreamWorks Animation et The Tomorrow War, le film de science-fiction de Chris Pratt, seront tous dans les salles, comme si cela mettait ce film en échec. À moins, bien sûr, qu’il ait été repensé comme un film de récompenses, ce qui nécessiterait une sortie le 30 décembre pour une manche de qualification afin qu’il puisse être voté par l’Académie pour les Oscars de l’année prochaine. Ouais. Celui-là sonne bien.

Peut-être pensent-ils que Escape Room 2 servira de contre-programmation? Ma première pensée a été que quelqu’un chez Sony a peut-être simplement décidé que capturer un public ennuyé en janvier fonctionnait pour l’original, donc cela fonctionnera à nouveau pour la suite. Mais Deadline souligne que le coronavirus pourrait très bien être encore une préoccupation majeure à l’échelle internationale à ce stade, et 22% du total du box-office d’Escape Room provenait de Chine, il est donc judicieux de maintenir la sortie de la suite dans l’espoir que le le virus a été contenu d’ici là.

