Changement radical! Georgina Rodríguez en a montré plus dans le gymnase, tout le monde l’a remarqué!

Encore une fois, le partenaire de Cristiano Ronaldo fait trembler les réseaux sociaux.

22 janvier 2020

Georgina Rodríguez Il a commencé la journée comme d’habitude avec une routine d’exercice stricte dans le gymnase, qui ne peut pas être manquée pour préserver la belle silhouette qu’il a.

Georgina Rodríguez dans le gymnase

C’est dans cette image que tout le monde a commencé à remarquer quelque chose de différent dans la belle Buenos Aires et bien sûr, ils ne pouvaient pas manquer les réactions de leurs partisans, voyant d’où provenait tant de beauté.

Georgina Rodríguez dans le gymnase

N’oubliez pas que GeorginaIl était aux prises avec la grippe pendant un certain temps, tant de gens pensaient que sa maigreur était due à la grippe.

Georgina posant vêtue de noir

Mais jusqu’ici, Georgina n’a fait aucun commentaire à ce sujet, il ne reste plus qu’à profiter de ses charmes extraordinaires qui postent sur les réseaux et laissent le temps et les mêmes Georgina Confirmez la vérité d’être si moulé.

