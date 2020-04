Changements au menu de Disney World, faire un fouet à la maison et plus encore – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

L’application mobile Disneyland a été mise à jour pour les options à domicile.

Walt Disney World fait… des changements de menu maintenant.

Essayez une recette préférée à faire à la maison.

Et plus!

Donc, nous sommes tous chez nous. Personne ne peut aller dans les parcs à thème, les hôtels ou les restaurants Disney pour le moment. C’est une triste situation. Vous pourriez supposer que cela signifie que les acteurs de Disney, de haut en bas, ont dû pousser la pause sur les projets. Tu aurais tort! Parlons de quelques-unes des choses qui se font en coulisses en ce moment. Il a récemment été signalé qu’il y avait un certain nombre de changements de menu en cours dans les restaurants Walt Disney World, tels que des hausses de prix de l’alcool dans des endroits comme le Hollywood Brown Derby et le Jock Lindsay’s Hangar Bar. Évidemment, il y aura bientôt un moment où les parcs et restaurants rouvriront. Je suppose que nous devrions être… heureux que les prix de planification de Disney augmentent? Yay?

Sans surprise, un certain nombre de projets de construction à Disneyland se sont arrêtés. Plus précisément, la construction du campus Avengers et la mise en œuvre de l’attraction Mickey and Minnie’s Runaway Railway à Toontown sont arrêtées pour le moment. (Colorez-vous surpris, mais la date d’ouverture du 18 juillet pour Avengers Campus a également été retardée.) Vous pourriez également penser que, dans tous les cas, Disney est en attente de projets de construction. Encore une fois, vous auriez tort. (Désolé, je continue de vous faire ça, mais c’est tellement amusant.) Il s’avère que Disney a récemment déposé des permis pour démolir l’attraction Stitch’s Great Escape à Tomorrowland, avec une possible balade sur le thème de Wreck-It Ralph à venir au Magic Kingdom . Je ne suis pas un grand fan de Ralph, mais écoutez: Stitch’s Great Escape était une horrible attraction. Juste le pire. Il serait difficile d’imaginer un scénario où Disney pourrait installer quelque chose de pire. Alors amenez-le. S’il vous plaît.

Toutes les nouvelles attractions ou zones n’ont pas d’ouverture retardée. À Epcot, Disney s’est préparé à ouvrir la nouvelle zone aquatique sur le thème de Moana en 2021. Nous pouvons présumer en toute sécurité qu’il s’agit d’une année d’ouverture provisoire, car… eh bien, qui sait à quoi les choses vont ressembler l’année prochaine? Il convient également de se demander ce que sera Journey of Water – Inspired by Moana (oui, c’est le nom complet). J’espère que c’est plus juste un splash pad glorifié. J’espère aussi qu’elle ouvrira l’année prochaine, quelle qu’elle soit. Doigts croisés.

Et même à Disneyland, des plans sont en cours d’élargissement et de reconstruction de certaines parties du parc construit par Walt. Sur la base de certaines informations rapportées au Orange County Register, Disneyland va avoir un Frontierland repensé quand tout sera dit et fait. Plus précisément, ce projet de construction se concentrera sur la refonte et l’extension de l’entrée de Frontierland à partir de Main Street, États-Unis, semblable à un projet récemment achevé qui a amélioré le flux d’invités vers Adventureland. Si elle est réalisée dans le même esprit que la rénovation d’Adventureland, cette mise à jour de Frontierland pourrait être un gros plus pour le parc à thème d’origine.

Mais nous sommes tous chez nous, donc nous ne pouvons pas aller dans les parcs, même si nous le voulions. (Surtout si nous le voulions.) Mais ne vous inquiétez pas. Disney vous a couvert de plusieurs façons. Tout d’abord, il y a ses applications My Disney Experience et Disneyland. Ces applications offrent tout, des recettes à la maison à des anecdotes spéciales et des morceaux de connaissances historiques sur les parcs, pour vous et votre famille à découvrir et à apprécier. Et en parlant de recettes, avez-vous déjà voulu faire un Dole Whip à la maison? La réponse devrait être oui. Eh bien, bonne chose: l’une des recettes de l’application Disneyland est pour cette gâterie très sucrée. Maintenant, faites-le et profitez-en!

Articles sympas du Web: